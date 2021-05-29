Стало известно об экстренной госпитализации Федункив из "Реальных пацанов"

Актриса Марина Федункив предпочитает скрывать проблемы со здоровьем.

Недавно Марина Федункив была экстренно госпитализирована. Об этом сообщает телеграм-канал "НеМалахов". Якобы сейчас 49-летняя актриса находится в Центральной клинической больнице, где передвигается при помощи костылей. У звезды шоу Comedy Woman проблемы с ногами, ей сделали операцию.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад Федункив приняла участие в "ДНК-шоу", ведущей которого является Лолита Милявская. Певица объявила результаты исследования. Например, у звезды сериала "Реальные пацаны" может быть выраженный атеросклероз, нарушено усвоение фолиевой кислоты, гипертония, сердечные и мозговые катастрофы.

Однако тогда ни о каких недугах, связанных с ногами, Лолита не сообщила. Остается надеяться, что Марина, которая не выходила на связь с подписчиками своего инстаграм-аккаунта уже несколько дней, расскажет им, что с ней случилось.

Напомним, ранее Марина Федункив призналась, что не может привыкнуть к своей популярности. Актрису раздражает назойливость некоторых поклонников. Также знаменитость рассказала, что фанаты часто просят сделать снимок тогда, когда она в неприглядном виде.