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Шоу-бизнес
Стало известно об экстренной госпитализации Федункив из "Реальных пацанов"

Стало известно об экстренной госпитализации Федункив из "Реальных пацанов"

Актриса Марина Федункив предпочитает скрывать проблемы со здоровьем.
прочитано 463 раза

Недавно Марина Федункив была экстренно госпитализирована. Об этом сообщает телеграм-канал "НеМалахов". Якобы сейчас 49-летняя актриса находится в Центральной клинической больнице, где передвигается при помощи костылей. У звезды шоу Comedy Woman проблемы с ногами, ей сделали операцию.

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Стоит отметить, что несколько месяцев назад Федункив приняла участие в "ДНК-шоу", ведущей которого является Лолита Милявская. Певица объявила результаты исследования. Например, у звезды сериала "Реальные пацаны" может быть выраженный атеросклероз, нарушено усвоение фолиевой кислоты, гипертония, сердечные и мозговые катастрофы.

Однако тогда ни о каких недугах, связанных с ногами, Лолита не сообщила. Остается надеяться, что Марина, которая не выходила на связь с подписчиками своего инстаграм-аккаунта уже несколько дней, расскажет им, что с ней случилось.

Напомним, ранее Марина Федункив призналась, что не может привыкнуть к своей популярности. Актрису раздражает назойливость некоторых поклонников. Также знаменитость рассказала, что фанаты часто просят сделать снимок тогда, когда она в неприглядном виде.

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Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globalookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 10:58 Источник: Telegram-канал "НеМалахов"

комментарии

Ответить:

Гость754688
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*сердечные и мозговые катастрофы* - это такой диагноз?!
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