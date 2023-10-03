Николай Александрович Наумов актер

Николай Наумов прославился после главной роли в ситкоме «Реальные пацаны». Он снялся во всех 9 сезонах, одновременно пробовал свои силы и в полнометражных картинах. Сегодня практически не снимается в кино, занимается бизнесом, воспитывает детей в родном городе Пермь.

Биография Никлая Наумова

Вся жизнь актера связана с родным городом Пермь. Даже в кино снимался у себя на родине, периодически отправляясь в командировку в Москву.

Семья

Николай Наумов родился в семье военнослужащего. Вместе с младшим братом Дмитрием воспитывался в строгости. О своих родителях редко распространяется.

Детство и юность

Коля учился хорошо в школе, увлекался поэзией и занимался углубленным изучением иностранных языков. Получив аттестат зрелости, поступил педагогически вуз Перми, выбрав кафедру иностранных языков. Именно в студенческие годы и началась его актерская деятельность, только в составе местной команды КВН.

Карьера Николая Наумова

Уже на втором курсе университета старшекурсники заметили актерские способности парня и пригласили его в команду КВН. На сцене чувствовал себя комфортно, всерьез задумался об актерской деятельности.

КВН

В образе того самого Коляна попал в сборную «Парма». Выступал вместе со Светланой Пермяковой и Олегом Верещагиным. Она пробились в Высшую Лигу и высокого, но очень харизматичного парня заметили.

Кино

Дебют в кино состоялся в 2003 году в сериале «Мангуст». Роль осталась незамеченной, а Наумов надолго пропал с голубых экранов. Триумфальное возвращение произошло в 2009 году с премьерой ситкома «Реальные пацаны». Актер был обеспечен работой на 10 лет, одновременно снимался в полнометражных картинах, выступал на телевидении.

Личная жизнь Николая Наумова

Со своей единственной супругой Альбиной Сафиной актер познакомился в 2007 году на городском празднике. Это была любовь с первого взгляда. Вскоре Коля сделал предложение, женился. Альбина родила трех детей – дочь Амину, сыновей Сашу и Сергея. Наумовы и сегодня счастливы в браке.

Интересные факты о Николае Наумове

Во время съемок актеру приписывали роман с Зоей Бербер, но актеры длительное время не комментировали эти сплетни, повышая интерес к сериалу. Позднее признались, что всегда только дружили.

Актер не раз бывал в столице, но никогда не планировал вместе с семьей переезжать в Москву. Его полностью устраивает жизнь в Перми.

У Николая имеется именная футболка ФК Перми с номером 59, которую ему торжественно вручил игрок Секу Конде. Колян – ярый фанат футбола.

Актеру приписывали несколько служебных романов, но супруга ни на минуту не усомнилась в его верности.

Роли Николая Наумова

Актер больше известен по ситкому «Реальные пацаны», но этим сериалом его фильмография не ограничивается.

Фильмы

«Лопухи» - Корочкин;

«Беременный» - репортер;

«Няньки» - Дима;

«Друзья друзей» - Валик;

«Корпоратив» - Игорь.

Сериалы

«Мангуст» - камео;

«Реальные пацаны» - Колян.

Актер сегодня

Николай Наумов после последнего сезона «Реальных пацанов» больше не снимается. Актер занимается бизнесом: создал мобильное приложение, разработал линию спортивной одежды под своим брендом. Также увлекается дубляжом и воспитанием детей. Николай согласился на съемки «Сердце Пармы», открыл собственный интернет-магазин.