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Сериалы
Довольный Петров снял себя и соперника Козловского на фоне писсуаров

Довольный Петров снял себя и соперника Козловского на фоне писсуаров

Александр Петров и Данила Козловский сделали фото в необычном месте.
прочитано 444 раза

Накануне завершились съемки сериала "Надвое". Главные роли в проекте режиссера Валерия Тодоровского исполнили Александр Петров и Данила Козловский.

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Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

В личном микроблоге Александр Петров опубликовал фото с площадки. По словам актера, кадр был сделан в финальный день съемок. Артист запечатлел очень довольного себя, партнера Данилу Козловского, оператора и других членов творческого коллектива. Сфотографироваться мужчины почему-то решили в уборной, на фоте раковин и писсуаров.

В подписи к публикации Петров рассказал, что сериал "Надвое" скоро увидит свет. Александр поблагодарил режиссера и продюсеров проекта за смелость, а коллегу Данилу Козловского за дружбу. Точную дату премьеры артист не сообщил.

Отметим, ранее в интервью Петров признал, что между ним и Козловским всегда было скрытое соперничество. Александр хотел поработать с Данилой, однако представить себе проект, в котором им обоим нашлось бы место, не мог. На роль второго плана никто из них не согласился бы.

Режиссер Валерий Тодоровский смог придумать сценарий, в котором обе звезды кино почувствовали себя комфортно. Известно, что картина "Надвое" изначально создавалась под определенный актерский состав.

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Александр Петров. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 04:34 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успех обеспечен: у Козловского и Петрова теперь все "Надвое"

комментарии

Ответить:

Брлям
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сортирная фотосессия.
Гость797005
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Им там и место, лучшего не заслуживают
1

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