Довольный Петров снял себя и соперника Козловского на фоне писсуаров

Накануне завершились съемки сериала "Надвое". Главные роли в проекте режиссера Валерия Тодоровского исполнили Александр Петров и Данила Козловский.
В личном микроблоге Александр Петров опубликовал фото с площадки. По словам актера, кадр был сделан в финальный день съемок. Артист запечатлел очень довольного себя, партнера Данилу Козловского, оператора и других членов творческого коллектива. Сфотографироваться мужчины почему-то решили в уборной, на фоте раковин и писсуаров.
В подписи к публикации Петров рассказал, что сериал "Надвое" скоро увидит свет. Александр поблагодарил режиссера и продюсеров проекта за смелость, а коллегу Данилу Козловского за дружбу. Точную дату премьеры артист не сообщил.
Отметим, ранее в интервью Петров признал, что между ним и Козловским всегда было скрытое соперничество. Александр хотел поработать с Данилой, однако представить себе проект, в котором им обоим нашлось бы место, не мог. На роль второго плана никто из них не согласился бы.
Режиссер Валерий Тодоровский смог придумать сценарий, в котором обе звезды кино почувствовали себя комфортно. Известно, что картина "Надвое" изначально создавалась под определенный актерский состав.
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