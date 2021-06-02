Как две капли воды: Озчивит из "Основания: Осман" показал сестру после слухов о семейных скандалах

Звезда турецких теленовелл Бурак Озчивит родился в семье предпринимателя и домохозяйки. Папа актера, Бюлент, владел небольшим кебаб-кафе. У Бурака есть младшая сестра Бурджун.
В личном микроблоге звезда сериалов "Основание: Осман", "Черная любовь" и "Великолепный век" опубликовала фото с сестренкой. Кадр моментально стал резонансным. Родственницу Озчивита осыпали комплиментами. Пользователи Сети пришли к выводу, что Бурджун и Бурак похожи как две капли воды. "Вот это гены!" – восхищаются фанаты актера.
Бурак очень привязан к Бурджун, правда, из-за плотного рабочего графика видится с ней нечасто. Иногда сестра приезжает к знаменитости на съемочную площадку. Родственнице актера много раз предлагали начать карьеру актрисы, однако девушка не хочет становиться частью шоу-бизнеса.
Бурджун помогает родителям развивать семейный бизнес. Родственники Бурака Озчивита на сегодняшний день владеют сетью ресторанов. В свободное от работы время сестра актера предпочитает путешествовать по миру.
О личной жизни Бурджун Озчивит известно мало. Девушка была замужем и родила в этом союзе дочь. К сожалению, брак Озчивит распался. Красавица одна воспитывает малышку.
Ходят слухи, что Бурджун Озчивит не ладит с супругой брата, актрисой Фахрие Эвджен. Турецкая светская хроника много раз сообщала о скандалах в семье знаменитостей.
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