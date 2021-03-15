Уничтожит: Бураку Озчивиту пророчат незавидную участь из-за сериала "Основание: Осман"

Премьера сериала "Основание: Осман" состоялась в ноябре 2019 года. С момента выходы на экраны теленовелла бьет всевозможные рекорды по просмотрам. На родине, в Турции, проект стал настоящим феноменом. С удовольствием картину смотрят и в России.
Сериал "Основание: Осман" популярен, как считают поклонники, благодаря исполнителю главной роли Бураку Озчивиту. 36-летний уроженец Стамбула на сегодняшний день является самым узнаваемым и высокооплачиваемым артистом в Турции. Он, по мнению зрителей, идеально вписался в образ основателя Османского государства. Отметим, что сам Озчивит многое сделал, чтобы быть убедительным в кадре: перед началом съемок он брал уроки верховой езды и учился обращаться с оружием.
Между тем критик Али Канбер предостерег Бурака Озчивита от возможных проблем в будущем. Обозреватель считает, что бешеная популярность сериала "Основание: Осман" может в конечном итоге уничтожить карьеру артиста. Бурак рискует стать заложником образа и превратиться в актера "одной роли".
"Осман это особая роль, которая оставляет особый отпечаток в сердцах зрителей", – рассудил Канбер.
В пример критик привел актера Халита Эргенча, сыгравшего Сулеймана в сериале "Великолепный век", участь которого незавидна. С образом султана Эргенч распрощался еще в 2014 году, между тем зрители все еще ассоциируют его с этим героем.
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