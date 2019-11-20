О сериале

Сюжет сериала "Основание: Осман" 1 сезон

Сериал "Основание: Осман" 1 сезон рассказывает историю храброго юноши Османа Первого, который после смерти Эртугрула принял бразды правления турецкими землями. Молодому парню предстоят великие дела. Благодаря храбрости, интеллекту и решительности он обеспечит своему народу славу. Во время его правления будет присоединена часть Византии, он примет мусульман, которые откололись от монголов, гарантирует стране долгожданный выход к Черному и Мраморному морям.

В 1 сезоне сериала делается акцент на становление личности главного героя, этапы его взросления и возмужания. Перед тем как стать великим человеком, ему предстоит преодолеть множество испытаний. Его постоянно будут сопровождать предательства близких людей, хитрые действия завистников, смерти родственников и друзей. Но молодой монарх сможет преодолеть все. И при нем произойдет основание мощнейшего государства.

Съемочный процесс

Съемки проходили на территории Турции в 2019 году. 1 сезон сериала является сиквелом другого популярного проекта "Воскресший Эртугрул". Проект "Основание: Осман" был анонсирован еще в 2018 году, тогда стало известно, что одним из режиссеров выступит небезызвестный Метин Гюнай.

Актеры о сериале

Главный актер проекта "Основание: Осман" Бурак Озчивит рассказал о популярности, которая появилась благодаря съемкам в многосерийных турецких фильмах: "Очень сложно сохранять отношения ввиду высокой популярности. Моей девушке постоянно приходится испытывать ревность из-за действий поклонниц. Однажды они даже взяли мой дом в осаду – собралось человек 100, не меньше".

Актер Рагып Саваш, сыгравший в 1 сезоне Дюндар Бея, отметил: "Я привык играть праведных персонажей, для которых чувство справедливости на первом месте. Однако в кино герои могут быть противоречивыми, совершать поступки сердцем, а не умом".

Интересные факты сериал "Основание: Осман" 1 сезон

Многосерийный фильм – прямое продолжение известнейшего проекта "Воскресший Эртугрул".

Кинопроект заказан телеканалом ATV.

На популярном кинематографическом портале IMDb телесериал имеет довольно высокую оценку – 7,5 баллов, это отличный показатель для сиквела.

Где смотреть сериал "Основание: Осман" 1 сезон

Эпизоды первой части вы можете посмотреть в интернете. Вам в помощь онлайн-кинотеатры, в том числе те, которые специализируются на турецких телесериалах.

Когда новые серии

По традиции новые части выходят раз в год, поэтому появление новых эпизодов стоит ожидать уже осенью 2020 года. Однако производство может быть приостановлено в связи с распространением инфекции на территории Турции. Пока официальных комментариев от создателей не было.