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Основание: Осман – 1 сезон

  • Жанр: Боевики, Драмы
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 20 ноября 2019
  • Страна: Турция
  • Режиссер: Фетхи Байрам, Метин Гюнай, Ахмет Йильмаз
  • Продюсер: Мехмет Боздаг
  • Количество серий: 21
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Tekden Film, Bozdag Film
  • Актёры: Бурак Озчивит, Нуреттин Сенмез, Рагып Саваш, Айшегюль Гюнай, Альма Терзич, Турул Четинер
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  • Основание: Осман – 1 сезон Основание: Осман – 1 сезон 7.8
    Рейтинг Дни.ру: 7.8
  • Рейтинг IMDb: 7.7

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериала "Основание: Осман" 1 сезон

Сериал "Основание: Осман" 1 сезон рассказывает историю храброго юноши Османа Первого, который после смерти Эртугрула принял бразды правления турецкими землями. Молодому парню предстоят великие дела. Благодаря храбрости, интеллекту и решительности он обеспечит своему народу славу. Во время его правления будет присоединена часть Византии, он примет мусульман, которые откололись от монголов, гарантирует стране долгожданный выход к Черному и Мраморному морям.

В 1 сезоне сериала делается акцент на становление личности главного героя, этапы его взросления и возмужания. Перед тем как стать великим человеком, ему предстоит преодолеть множество испытаний. Его постоянно будут сопровождать предательства близких людей, хитрые действия завистников, смерти родственников и друзей. Но молодой монарх сможет преодолеть все. И при нем произойдет основание мощнейшего государства.

Съемочный процесс

Съемки проходили на территории Турции в 2019 году. 1 сезон сериала является сиквелом другого популярного проекта "Воскресший Эртугрул". Проект "Основание: Осман" был анонсирован еще в 2018 году, тогда стало известно, что одним из режиссеров выступит небезызвестный Метин Гюнай.

Актеры о сериале

Главный актер проекта "Основание: Осман" Бурак Озчивит рассказал о популярности, которая появилась благодаря съемкам в многосерийных турецких фильмах: "Очень сложно сохранять отношения ввиду высокой популярности. Моей девушке постоянно приходится испытывать ревность из-за действий поклонниц. Однажды они даже взяли мой дом в осаду – собралось человек 100, не меньше".

Актер Рагып Саваш, сыгравший в 1 сезоне Дюндар Бея, отметил: "Я привык играть праведных персонажей, для которых чувство справедливости на первом месте. Однако в кино герои могут быть противоречивыми, совершать поступки сердцем, а не умом".

Интересные факты сериал "Основание: Осман" 1 сезон

  • Многосерийный фильм – прямое продолжение известнейшего проекта "Воскресший Эртугрул".
  • Кинопроект заказан телеканалом ATV.
  • На популярном кинематографическом портале IMDb телесериал имеет довольно высокую оценку – 7,5 баллов, это отличный показатель для сиквела.

Где смотреть сериал "Основание: Осман" 1 сезон

Эпизоды первой части вы можете посмотреть в интернете. Вам в помощь онлайн-кинотеатры, в том числе те, которые специализируются на турецких телесериалах.

Когда новые серии

По традиции новые части выходят раз в год, поэтому появление новых эпизодов стоит ожидать уже осенью 2020 года. Однако производство может быть приостановлено в связи с распространением инфекции на территории Турции. Пока официальных комментариев от создателей не было.

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