Измотанный Бурак Озчивит из сериала "Основание: Осман" напугал худобой

Свежие снимки турецкого красавца в соцсетях вызвали у фанатов беспокойство. Артист, по мнению интернет-пользователей, исхудал и выглядит уставшим. Поклонники уверены, что всему виной плотный рабочий график.
Ранее Бурак Озчивит признавался в интервью, что съемки в сериале "Основание: Осман" сильно его выматывают. В картине много сцен требующих физической активности, например, эпизоды с драками и ездой верхом. Ко всему прочему актеру приходится таскать на себе тяжелое облачение, которое, ко всему прочему, стесняет движения.
На площадке сериала "Основание: Осман" артист проводит по шесть дней в неделю. Иногда рабочий день знаменитости длится 12 и более часов. По словам Бурака, времени на посещение спортивного зала не остается, поэтому поддерживать форму и держать мышцы в тонусе теперь сложно.
На так давно Озчивит ушел в отпуск на несколько месяцев. Артист планировал провести все время с женой Фахрие Эвджен и сыном Караном, однако получил приглашение от Рамзана Кадырова. Артист и его коллеги по сериалу "Основание: Осман" летали в Грозный, где отлично провели время в гостях у главы региона.
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