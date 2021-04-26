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Андрей Кончаловский. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Юлий Гусман и Леонид Ярмольник. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Юлия Мельникова. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Фото: Гавриил Григоров / ТАСС +2

Снигирь в белом платье и располневшая Догилева: чем запомнилась премия "Ника"

25 апреля в "Крокус Сити холле" прошла традиционная ежегодная церемония вручения наград национальной кинематографической премии "Ника".
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На мероприятии появились многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Татьяна Догилева предпочла надеть черно-белый брючный костюм. Многие поклонники отметили, что звезда перестала следить за фигурой и поправилась. Татьяна Догилева же получила "Нику" за лучшую роль второго плана в фильме "Доктор Лиза", а критика ее внешности актрису давно не беспокоит.

Мероприятие открыл президент киноакадемии "Ника" Андрей Кончаловский.

Андрей Кончаловский. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Он появился на церемонии без супруги Юлии Высоцкой. Однако все главные награды все равно достались паре. Кинокартина "Дорогие товарищи!" получила "Нику" в номинации "Лучший фильм". Юлия Высоцкая же получила премию за лучшую женскую роль в фильме.

Юлия Высоцкая. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Появившаяся на церемонии в длинном белом платье Юлия Снигирь покорила всех. Она получила премию за роль в сериале "Новый папа" Паоло Соррентино.

Юлия Снигирь. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Непривычно светловолосая Чулпан Хаматова, как и всегда, предпочла классику и сдержанность. Она стала обладательницей премии "Ника" за роль Елизаветы Глинки в фильме "Доктор Лиза".

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Лента Андрея Смирнова "Француз" стала лучшим фильмом 2019 года. Из-за пандемии коронавируса награды вручались сразу за два сезона.

Андрей Смирнов. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Леонид Ярмольник был награжден за роль в драме "Одесса" режиссера Валерия Тодоровского.

Юлий Гусман и Леонид Ярмольник. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

На церемонии появилась и роскошная Юлия Мельникова. Актриса облачилась в черное корсетное платье с пышными рукавами.

Юлия Мельникова. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Звезда сериала "Сладкая жизнь" Лукерья Иляшенко для выхода выбрала строгое темное платье прямого кроя. Слегка небрежный пучок лишь сделал образ еще более элегантным.

Лукерья Ильяшенко. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

К всеобщему удивлению прошлым вечером в гордом одиночестве на мероприятии появилась и Марина Зудина. В последнее время она появляется на публике исключительно в компании своего сына, Павла Табакова.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Автор: 26 апреля 2021, 14:35

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