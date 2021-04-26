Снигирь в белом платье и располневшая Догилева: чем запомнилась премия "Ника"

25 апреля в "Крокус Сити холле" прошла традиционная ежегодная церемония вручения наград национальной кинематографической премии "Ника".

На мероприятии появились многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Татьяна Догилева предпочла надеть черно-белый брючный костюм. Многие поклонники отметили, что звезда перестала следить за фигурой и поправилась. Татьяна Догилева же получила "Нику" за лучшую роль второго плана в фильме "Доктор Лиза", а критика ее внешности актрису давно не беспокоит.

Мероприятие открыл президент киноакадемии "Ника" Андрей Кончаловский.

Он появился на церемонии без супруги Юлии Высоцкой. Однако все главные награды все равно достались паре. Кинокартина "Дорогие товарищи!" получила "Нику" в номинации "Лучший фильм". Юлия Высоцкая же получила премию за лучшую женскую роль в фильме.

Появившаяся на церемонии в длинном белом платье Юлия Снигирь покорила всех. Она получила премию за роль в сериале "Новый папа" Паоло Соррентино.

Непривычно светловолосая Чулпан Хаматова, как и всегда, предпочла классику и сдержанность. Она стала обладательницей премии "Ника" за роль Елизаветы Глинки в фильме "Доктор Лиза".

Лента Андрея Смирнова "Француз" стала лучшим фильмом 2019 года. Из-за пандемии коронавируса награды вручались сразу за два сезона.

Леонид Ярмольник был награжден за роль в драме "Одесса" режиссера Валерия Тодоровского.

На церемонии появилась и роскошная Юлия Мельникова. Актриса облачилась в черное корсетное платье с пышными рукавами.

Звезда сериала "Сладкая жизнь" Лукерья Иляшенко для выхода выбрала строгое темное платье прямого кроя. Слегка небрежный пучок лишь сделал образ еще более элегантным.

К всеобщему удивлению прошлым вечером в гордом одиночестве на мероприятии появилась и Марина Зудина. В последнее время она появляется на публике исключительно в компании своего сына, Павла Табакова.