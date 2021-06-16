Глубоко беременная: Энистон показала сенсационные кадры с особенным человеком

Дженнифер Энистон нежно поздравила подругу и коллегу по цеху Кортни Кокс с днем рождения. Последняя 15 июня отпраздновала 57-летие.
Кокс и Энистон вместе снимались в ситкоме "Друзья". Они играли соседок по квартире Монику Геллер и Рэйчел Грин. За годы работы в теленовелле Дженнифер и Кортни очень сблизились и дружат по сей день – уже почти 27 лет.
Энистон одной из первых поздравила приятельницу. В "Сторис" личного инстаграм-аккаунта исполнительница роли Рэйчел опубликовала сенсационную видеонарезку. В кадре Дженнифер и глубоко беременная Кортни идут по парковке, держась за руки.
Энистон подчеркнула, что Кокс – особенный для нее человек, с которым всегда хорошо. "Когда тебе весело, время летит незаметно", – подписала кадры знаменитость.
Ролик, опубликованный Энистон, сделан летом 2004 года, об этом свидетельствует большой живот Кокс. Отметим, 13 июня 17 лет назад у Кортни родилась дочь Коко – это единственный ребенок артистки. Крестной мамой малышки стала лучшая подруга звезды "Друзей" – Дженнифер Энистон.
Как писали "Дни.ру", в мае состоялась премьера проекта "Друзья. Воссоединение". В рамках спецвыпуска звезды ситкома вспомнили о том, как проходили съемки, а также раскрыли некоторые личные секреты. Например, стало известно, что актер Дэвид Швиммер был влюблен в Дженнифер Энистон и это было взаимно.
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