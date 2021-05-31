Серьезно пострадал: звезда "Друзей" горько поплатилась за глупую выходку в бассейне

Звезда сериала "Друзья" сообщила о проблемах со слухом. Некоторое время назад Дэвид Швиммер повредил барабанную перепонку. Исполнитель роли Росса Геллера вовремя обратился за медицинской помощью, получил квалифицированное лечение, но последствия травмы все еще напоминают о себе.
Как рассказал Швиммер журналистам, повреждения он получил, играя с дочерью. Дэвид хотел рассмешить наследницу, забавно упав в бассейн. Артист горько поплатился за глупую выходку. Свалившись в воду, звезда "Друзей" ударилась ухом, что привело к разрыву барабанной перепонки.
Дэвид Швиммер лечился два месяца. Все зажило, однако остались неприятные последствия. Если артист говорит много и громко, то у него начинается шум и звон в ушах. Иногда появляется боль. Чтобы не мучиться, во время съемок знаменитость принимает медикаменты.
С момента получения травмы прошло более полугода. К сожалению, улучшения своего состояния Швиммер не ощущает.
"Это безумие. У меня бывают плохие дни и хорошие", – поделился Дэвид.
Напомним, ранее актеры Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон рассказали, что в момент съемок первого сезона сериала "Друзья" были влюблены друг в друга. Знаменитости решили остаться друзьями, свои чувства они перенаправили на героев – Росса и Рэйчел.
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