Первый поцелуй под прицелом камер: звезды "Друзей" Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер рассекретили чувства

Актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер были влюблены друг в друга.

Отношения Росса Геллера и Рэйчел Грин – самая яркая, но очень нестабильная любовная линия сериала "Друзья". Герои осознают свои чувства, сходятся, расстаются, женятся по пьяни в Лас-Вегасе, разводятся, случайно становятся родителями и много чего еще. Наблюдать за этой необычной парочкой крайне интересно. Ко всему прочему, актеры, воплотившие в жизнь этих персонажей, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, невероятно убедительно играли влюбленных.

Между тем накануне стало известно, что Дженнифер и Дэвид испытывали влечение друг к другу не только на экране. В рамках спецвыпуска "Друзья. Воссоединение", Швиммер рассказал, что в момент создания первого сезона влюбился в партнершу. Находившаяся рядом Дженнифер, в сою очередь, отметила, что эти чувства были взаимными.

Развивая тему, артисты признались, что в итоге решили остаться друзьями. Все обожание и нежность друг к другу знаменитости перенаправили на Росса и Рэйчел.

"Будет такой облом, если в первый раз, когда мы с тобой по-настоящему поцелуемся, покажут по национальному телевидению", – сказала однажды Энистон коллеге. По иронии судьбы, так и вышло – впервые Дэвид и Дженнифер выразили свои чувства в декорациях кофейни Central Perk под прицелом камер.

Швиммер сравнил себя и Энистон с кораблями, которые, встречаясь на пути, постоянно проплывают мимо. Их чувству не суждено было развиться, так как один из них постоянно оказывался в отношениях с кем-то другим.