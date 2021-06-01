"Хочу замуж": Асмус подружилась с красавцем Биковичем на фоне слухов о новом романе Харламова

Кристина Асмус окунулась в работу, пока ее бывший муж Гарик Харламов строит новые отношения.

До середины лета актриса Кристина Асмус будет занята на съемках фильма "Хочу замуж". В Калининграде, именно там находятся основные локации проекта, уже во всю кипит работа. Кристине в ленте досталась главная роль – успешной журналистки по имени Любовь.

Партнером Кристины Асмус стал Милош Бикович, известный комедиями "Холоп", "Отель "Белград", а также ситкому "Отель Элеон". По словам актера, в Калининград он приехал в третий раз в жизни, город вновь поразил его своей красотой. Биковичу нравится работать над картиной "Хочу замуж". "Особое удовольствие" красавцу сербу приносит сотрудничество с Кристиной Асмус и режиссером Соней Карпуниной. Судя по всему, Кристина и Милош смогли найти общий язык и подружиться.

По словам Карпуниной, запустить в производство фильм "Хочу замуж" пытались четыре года. У проекта был очень долгий кастинг. Киношники хотели найти идеальных исполнителей главных ролей, которые очаруют и женщин, и мужчин. Асмус и Бикович, по словам Карпуниной, хорошо чувствуют жанр комедии, поэтому прекрасно впишутся в образы.

Отметим, пока Кристина Асмус трудится в поте лица в Калининграде, ее бывший муж Гарик Харламов отдыхает в Сочи с новой зазнобой. На днях папарацци засняли комика в компании 28-летней Екатерины Ковальчук. Отметим, о романе Харламова и Ковальчук заговорили еще в ноябре 2020-го. Появившиеся сплетни знаменитости не комментировали. Ранее юморист и артистка вместе снимались в ситкоме "Гусар".