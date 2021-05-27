Россиянка попала в спецвыпуск "Друзья. Воссоединение": как это получилось

27 мая сервис HBO презентовал спецвыпуск "Друзья. Воссоединение". В эпизоде есть кадры, на которых фанаты со всего мира произносят фразы героев ситкома. Среди прочих в ленте можно увидеть россиянку Викторию Ариничеву.
Наша соотечественница на фоне Храма Василия Блаженного говорит на английском: "Можно ли надеть на себя еще больше?". Примечательно, что в этом момент Виктория облачена в множество слоев одежды, совсем как персонаж Джоуи Триббиани в серии под названием "Эпизод, где никто не готов".
Общаясь с журналистами, Ариничева призналась, что попасть в "Друзья. Воссоединение" ей помогли знакомые. Коллега свела Викторию с девушкой, которая отвечала за кастинг спецэпизода. Именно от нее россиянка узнала, что продюсеры ищут фанатов проекта из разных стран.
Ариничева подала заявку на кастинг. В одном из этапов отбора ей пришлось пройти своеобразный экзамен – ответить на 14 вопросов о сериале. Кроме того, Виктория произносила на камеру популярные фразы, принадлежащие героем "Друзей", а также исполняла заглавную композицию ситкома. Конкурсанты должны были снимать себя на фоне исторической достопримечательности родной страны.
Виктория Ариничева не думала, что попадет именно в спецвыпуск. Девушка полагала, что участвует в рекламной компании эпизода "Друзья. Воссоединение".
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