"Он был фантастическим": Энистон о вымолившем у нее прощение изменнике Питте

В свежем интервью Дженнифер Энистон тепло отозвалась о Брэде Питте. Судя по всему, звезда "Друзей" простила бывшего.

В преддверии премьеры спецвыпуска "Друзья. Воссоединение" Дженнифер Энистон и ее коллеги Лиза Кудроу и Кортни Кокс пообщались с журналистами. Артистки, отвечая на вопрос репортера, перечисляли наиболее интересных приглашенных гостей шоу. Дженнифер Энистон неожиданно назвала Брэда Питта.

"Мистер Питт был замечательным, он был фантастическим", – сказала знаменитость.

Добавим, бывший муж Дженнифер снялся в одном из эпизодов "Друзей". Питту доверили роль Уилла – приятеля Росса со времен школы. Персонаж актера ненавидел героиню Энистон.

Напомним, сериал "Друзья" завершился в 2004 году. Тогда актриса Дженнифер Энистон, десять лет игравшая в ситкоме Рэйчел Грин, решила сделать небольшую паузу в карьере. Знаменитость планировала родить малыша супругу – Брэду Питту. "Уже пора. Знаете, я думаю, можно работать, когда у тебя ребенок, можно работать беременной, ты можешь сделать все", – говорила тогда Энистон журналистам.

Пред появлением младенца Дженнифер хотела немного попутешествовать с супругом. Актриса с нетерпением ждала, когда Брэд закончит сниматься в фильме "Мистер и миссис Смит", грезила совместным отдыхом. К сожалению, планам звезды "Друзей" сбыться было не суждено. В том же году Энистон узнала, что ее благоверный закрутил интрижку на стороне. Разлучницей оказалась Анджелина Джоли.

Энистон тяжело переживала предательство любимого. Развод был болезненным. Артистка старалась держать лицо, поэтому поддерживала дружбу с бывшим. Более того, звезда комедийного ситкома поздравляла Питта и Джоли с рождением детей.

Между тем простить Брэда Дженнифер долгие годы не могла. Вспоминая, что Питт завел любовницу, когда жил с ней под одной крышей, Энистон очень злилась.

В 2016 году брак Брэда и Джоли рухнул. Знаменитости расходились со скандалом и постоянно встречались в судах. Именно тогда неожиданно для всех Питт сблизился с Энистон. Актер приходил на праздники к бывшей жене, писал и звонил ей. Поговаривают, что бывший муж вымолил-таки прощение в звезды "Друзей". Возможно, артист желал воссоединиться с Дженнифер, однако, к разочарованию поклонников, этого не случилось.