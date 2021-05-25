Где смотреть специальный эпизод сериала "Друзья" на русском

27 мая американский интернет-сервис HBO Max опубликует шестидесятиминутное шоу "Друзья. Воссоединение". В рамках проекта звезды ситкома вновь встретятся в знакомых миллионам фанатов декорациях и раскроют все секреты проекта.
Спецсерия будет доступна и в России. В нашей стране премьера проекта "Друзья: Воссоединение" состоится в онлайн-кинотеатре Amediateka. Эпизод будет доступен по платной подписке. Также сервис даст возможность пересмотреть все части сериала "Друзья". Эпизоды культового ситкома 90-х появятся одновременно с "Воссоединением". Отметим, Amediateka позволяет российским зрителям смотреть зарубежный контент на родном языке, а также на языке оригинала в сопровождении русских субтитров.
Как писали "Дни.ру", на прошлой неделе HBO Max выпустил трейлер проекта "Друзья. Воссоединение". Ролик оказался резонансным. Поклонники были шокированы внешним видом исполнителя роли Чендлера Бинга, Мэттью Перри. Артист здорово сдал. Много лет знаменитость употребляла алкоголь и наркотики, такая жизнь не прошла бесследно.
Добавим, во время съемок "Воссоединения" звезды сериала "Друзья" порассуждали о судьбе своих персонажей. Артисты раскрыли возможное будущее героев.
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