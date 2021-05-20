Страшно за него: пристрастившийся к алкоголю Мэттью Перри ужаснул своим видом

Голливудский актер Мэттью Перри дал свежее интервью, после которого фанаты пришли в ужас.

Актер появился в новом выпуске "Друзей". Кадр из ленты представили на ютуб-канале HBO Max. Мэттью Перри давал интервью для издания People.

На кадрах предстали всеми любимые Рэйчел, Фиби и Моника рядом с Джоуи, Россом и Чендлером. Фанаты признали, что Мэттью Перри особенно сильно изменился. Его было невозможно узнать. Это шокировало поклонников известного сериала.

Сейчас Мюттью чуть больше 50 лет, но выглядит он гораздо старше своего возраста. К тому же, не секрет, что у актера была зависимость от обезболивающих препаратов, а теперь он переключился на злоупотребление алкоголем.

Во время интервью Мэттю Перри заикался и не мог связать двух слов. Его глаза были стеклянными, а сам он выглядел потерянным.

"Не могу поверить в то, как выглядит Мэттью Перри... Это разбивает мне сердце"; "Он кажется таким отстраненным, смотрит в пустоту, едва говорит"; "Страшно за него", – пишут в Сети обеспокоенные телезрители.

Напомним, первый раз фанаты увидели Мэттью Перри в ужасном состоянии в начале прошлого лета, когда он вышел на улицу после карантина.

Актер не скрывает, что у него были проблемы со здоровьем. В 1997 году он угодил в аварию на гидроцикле, после чего его жизнь круто изменилась.