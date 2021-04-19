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Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба

Оказались на краю пропасти: Сергей Безруков в любовном треугольнике

Скоро на экранах появится новый сериал с участием актера Сергея Безрукова. Знаменитости досталась роль начальника исправительно-трудового лагеря.
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Лента "Обитель" будет транслироваться на телеканале "Россия 1". Точная дата премьеры многосерийной картины еще не озвучивалась. Между тем известно, что литературной основой сериала стал одноименный роман Захара Прилепина, ставший бестселлером.

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Действия сериала "Обитель" разворачиваются в первой половине 20 века. В центре сюжета трое: отбывающий срок в советском Соловецком лагере особого назначения Артем Горяинов, чекистка Галина и ее гражданский муж – всесильный начальник Соловков Федор Эйхманис. Артем и Галина пылают друг к другу сильной страстью, из-за этой любви пара оказывается на краю пропасти.

Фото: Пресс-служба

Роль Федора Эйхманиса исполнил Сергей Безруков. Галину сыграла звезда сериала "Содержанки" Александра Ребенок. В Артема Горяинова перевоплотился актер Евгений Ткачук.

Фото: Пресс-служба

Режиссером сериала "Обитель" выступил Александр Велединский, который также приложил руку к сценарию шоу. Производством картины занимается продюсерская компания известного кинодеятеля Валерия Тодоровского совместно с телеканалом "Россия". Отметим, что в написании сценария принимал участие режиссер Петр Тодоровский.

Фото: Пресс-служба

Второстепенные роли в сериале "Обитель" исполняют: Виктор Добронравов, Виктор Раков, Владимир Стеклов, Игорь Черневич и другие.

Фото: Пресс-служба

Напомним, книга русского писателя Захара Прилепина "Обитель" увидела свет в 2014 году. Исторический роман был удостоен престижной премии.

Фото: Пресс-служба

Ранее СМИ сообщали, что экранизация "Обители" создается в Вологодской и Ленинградской областях. Между тем часть сцен была снята в селе Курба Ярославской области. Там киношники облюбовали разрушающуюся церковь Иконы Казанской Божией матери.

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Автор: 19 апреля 2021, 17:50

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