Оказались на краю пропасти: Сергей Безруков в любовном треугольнике

Лента "Обитель" будет транслироваться на телеканале "Россия 1". Точная дата премьеры многосерийной картины еще не озвучивалась. Между тем известно, что литературной основой сериала стал одноименный роман Захара Прилепина, ставший бестселлером.
Действия сериала "Обитель" разворачиваются в первой половине 20 века. В центре сюжета трое: отбывающий срок в советском Соловецком лагере особого назначения Артем Горяинов, чекистка Галина и ее гражданский муж – всесильный начальник Соловков Федор Эйхманис. Артем и Галина пылают друг к другу сильной страстью, из-за этой любви пара оказывается на краю пропасти.
Роль Федора Эйхманиса исполнил Сергей Безруков. Галину сыграла звезда сериала "Содержанки" Александра Ребенок. В Артема Горяинова перевоплотился актер Евгений Ткачук.
Режиссером сериала "Обитель" выступил Александр Велединский, который также приложил руку к сценарию шоу. Производством картины занимается продюсерская компания известного кинодеятеля Валерия Тодоровского совместно с телеканалом "Россия". Отметим, что в написании сценария принимал участие режиссер Петр Тодоровский.
Второстепенные роли в сериале "Обитель" исполняют: Виктор Добронравов, Виктор Раков, Владимир Стеклов, Игорь Черневич и другие.
Напомним, книга русского писателя Захара Прилепина "Обитель" увидела свет в 2014 году. Исторический роман был удостоен престижной премии.
Ранее СМИ сообщали, что экранизация "Обители" создается в Вологодской и Ленинградской областях. Между тем часть сцен была снята в селе Курба Ярославской области. Там киношники облюбовали разрушающуюся церковь Иконы Казанской Божией матери.
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