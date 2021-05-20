Постаревшие, располневшие и с сединой: воссоединение шестерки "Друзей" вызвало шквал эмоций

В Сети появился трейлер шоу "Друзья. Воссоединение". Мэтт Леблан, Мэтью Перри, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу вновь вместе.

Ситком "Друзья" выходил на экраны с 1994 по 2004 год. К концу десятого сезона сериал стал одним из самых популярных шоу всех времен. Артисты, сыгравшие главные роли, благодаря проекту превратились в звезд мировой величины.

С момента выхода финальной серии "Друзей" прошло 17 лет. На днях актеры шоу вернулись в павильон № 24 студии Warner Bros., где были вновь воссозданы знакомые миллионам людей интерьеры: квартира Моники и Рейчел, логово холостяков Джоуи и Чендлера, помещение Центральной кофейни. Легендарная шестерка собралась, чтобы снять шестидесятиминутный спецвыпуск "Друзья. Воссоединение".

"Забавно, когда мы собираемся вместе, кажется, что время не прошло. Мы продолжим с того места, где остановились", – сказал Мэтт Леблан.

Встреча звезд "Друзей", которые за десять лет совместной работы практически сроднились, была крайне эмоциональной. Артисты приветствовали друг друга со слезами на глазах и крепко обнимались.

"О Боже, как мы собираемся пройти через это живыми, не просто плача?" – задавалась вопросом растроганная Дженнифер Энистон.

Вспоминая о съемках шоу, знаменитости пофантазировали о своих персонажах, от лица героев обсудили будущее. Дженнифер, например, уверена, что ее Рэйчел продолжила развиваться в модной индустрии и, возможно, запустила бы собственную линию одежды. Героиня проживает в Нью – Йорке, в Верхнем Ист-Сайде.

Моника, считает Кортни Кокс, пытается быть идеальной матерью. Она возглавляет родительский комитет, соревнуется с другими родительницами на школьных распродажах и продолжает быть раздражающей.

Лиза Кудроу видит Фиби в Коннектикуте. Она замужем за Майком и воспитывает детей. Героиня работает в школе искусств, отвечает за учебную программу.

По словам Мэтью Перри, Чендлер стал отличным комедийным писателем. Кроме того, он потрясающий отец.

Джоуи, говорит Мэтт Леблан, открыл собственную сеть магазинов сэндвичей. Что касается Росса, добавляет Дэвид Швиммер, он палеонтолог, который вложил сбережения в бизнес-проект Джо и все потерял.

Напомним, специальный эпизод "Друзья. Воссоединение" не будет игровым. Актеры не перевоплотятся в героев. Выпуск увидит свет на HBO Max 27 мая.

Накануне стриминговый сервис опубликовал трейлер шоу "Друзья. Воссоединение". Двухминутный ролик вызвал у фанатов шквал эмоций. Некоторые поклонники шоу были не готовы увидеть любимцев Перри, Леблана и Швиммера постаревшими, располневшими и с сединой. Внешний вид знаменитостей активно обсуждали. А вот женская часть "Друзей" Энистон, Кокс и Кудроу, наоборот, приятно удивила – девушки выглядят значительно лучше коллег.