"Всегда был маменькиным сынком": непутевый отец вылил ушат помоев на Мэтта Леблана накануне воссоединения "Друзей"

79-летний отец актера, Пол Леблан, накануне выхода спецвыпуска ситкома "Друзья" дал интервью. Пенсионер сообщил, что не виделся с Мэттом девять лет. Все это время артист игнорирует звонки и сообщения Леблана-старшего.
Пол Леблан никогда не был идеальным папой. Он ушел из семьи, когда Мэтт был еще младенцем. Долгое время будущую звезду "Друзей" растила только мать, позднее у артиста появился отчим. В одном из интервью Леблан-младший отмечал, что его папа постоянно менял женщин и был женат восемь-десять раз.
В 1998 году Пол и Мэтт попытались наладить отношения. К тому моменту артист сколотил приличное состояние. Леблан-младший снял для папы дом в американском штате Колорадо и начал ежемесячно присылать ему деньги. Отец и сын контактировали до 2011 года. Родственники разругались из-за мотоцикла, который Пол отдал своему племяннику. Актер так разозлился на отца, что перестал обеспечивать его материально и вносить арендные платежи за дом.
Пол Леблан считает ситуацию с мотоциклом пустяковой, он до сих пор не может принять поступок сына. Отец звезды сериала "Друзья" пожаловался на финансовые трудности. Сегодня Леблан-старший живет на пособие от государства и сбережения. Из дома в Колорадо мужчине пришлось съехать.
"Это унизительно. Но правда в том, что Мэтт всегда был маменькиным сынком, было так много ссор. Мы все стареем. Мое послание Мэтту таково: "Тебе нужно взять себя в руки, пока не стало слишком поздно. Ты будешь скучать по мне, когда я уйду", – вылил ушат помоев на Мэтта Леблана отец.
На скандальное интервью Леблана-старшего уже отреагировали представители звезды сериала "Друзья". Пресс-секретарь актера посоветовал не забывать, что Пол бросил Мэтта во младенчестве.
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