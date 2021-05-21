"Он пытается нос откусить?": Куценко и Климова слились в поцелуе

Актриса Екатерина Климова поздравила Гошу Куценко с днем рождения. 20 мая артисту исполнилось 54 года.

Екатерина рассказала, что ей очень повезло с партнером по сцене. По словам Климовой, Куценко чуткий, добрый, талантливый и красивый. Актриса поблагодарила Гошу за то, какой он есть и пожелала ему здоровья.

22 мая Климова и Куценко выйдут на одну сцену. Знаменитости играют в постановке "Любовные письма". Артистка предложила поклонникам прийти на спектакль с подарками и цветами. "Там то мы его поймаем и поздравим вместе", – отметила Екатерина в личном "Инстаграм".

К публикации Климова прикрепила фото, созданное за кулисами театра. Артистка запечатлена вместе с Куценко. Гоша нежно целует Екатерину в носик. Знаменитости держатся за руки.

Кадр растрогал подписчиков Екатерины Климовой. Интернет-пользователи пришли к выводу, что артисты могли бы составить отличную пару.

"Он что, пытается нос откусить?😂", "Кстати, вы не плохо смотритесь👌🏻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А чего он целоваться то лезет все время!? Ревную я!😡", "А еще у Гоши сегодня День Рождения ! Поздравляем !!!!!", "Скажите, как на ваш взгляд, ..можно играть про любовь и не влюбиться? Зыбко и рядом все постоянно)))))", "Поцелуй в маленький носик😚 милота🤗", – рассуждают пользователи Сети.