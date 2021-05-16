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Шоу-бизнес
Рязанова раскрыла правду об отношении Собчак к родителям Богомолова

Рязанова раскрыла правду об отношении Собчак к родителям Богомолова

Актриса живет по соседству с родителями режиссера Константина Богомолова. 76-летняя Раиса Рязанова раскрыла отношение Ксении Собчак к родне мужа.
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В сентябре 2019 года журналистка Ксения Собчак стала женой режиссера Константина Богомолова. Свадьбу знаменитостей позднее окрестили торжеством эпатажа. Молодожены покатались по городу в катафалке, возложили цветы к памятнику князю Владимиру, устроили банкет в музее Москвы. Кроме того, Ксения подарила гостям вечера эротический танец с элементами стриптиза.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

В свежем интервью звезда картины "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова раскритиковала идею Константина Богомолова и Ксении Собчак превратить собственное бракосочетание в вакханалию. Артистка видела кадры со свадьбы в Сети и была поражена. Рязанова поставила себя на место родственников пары. На подобное мероприятие звезда фильма "Москва слезам не верит" не пришла бы.

Раиса Ивановна никогда не общалась с Ксенией лично, поэтому говорить о ее характере не решается. Между тем есть детали, которые не ускользнули от внимательного взгляда актрисы: теледива, как той кажется, не навещает родителей Константина Богомолова. Рязанова ни разу не видела Собчак в гостях у свекра и свекрови, что говорит о холодном отношении снохи к родне супруга.

Между тем, по словам Раисы Рязановой, к Юрию и Ольге Богомоловым приезжает экс-невестка – актриса Дарья Мороз. Соседи частенько видят артистку у родителей бывшего мужа

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Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2021, 13:47 Источник: "Секрет на миллион" на НТВ ✓ Надежный источник
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Лишнее подтверждение того, чтО она из себя представляет. Бывает, что пожилым людям нужна помощь, забота, или побеспокоиться надо бы о их здоровье. Ну, плохой «человек» она, короче говоря. Хотя это всем известно давно.
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