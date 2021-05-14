"Сказ о том, как меня на улице узнали!": актера сериала "Зулейха открывает глаза" перепутали с Дарьей Мороз

Евгений Морозов активно снимается с 2007 года. В его творческой копилке достаточно интересных ролей. Например, Морозова можно увидеть в сериалах "Зулейха открывает глаза", "Невеста комдива", "Заступники", "Королева "Марго" и других.
В личном микроблоге Евгений поделился забавной историей, которая произошла с ним накануне. "Сказ о том, как меня на улице узнали!" – озаглавил рассказ артист.
Во время съемок к Морозову подошел незнакомый мужчина и начал задавать вопросы. Актер объяснил зеваке, что создается новый сериал, в котором он играет главную роль. Мужчина захотел сфотографироваться с Евгением, хотя понятия не имел кто перед ним.
"Класс, класс, спасибо. А какая фамилия? Жене напишу, чтобы прогулила", – поблагодарил незнакомец артиста за совместный снимок. Когда Морозов назвался, мужчина выдал фразу, от которой артист оторопел.
"Да? А это… так это вы, да? ...тут тоже снимали недавно… Дарья Мороз – это же вы?" – сказал он.
Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" не смогла ответить ничего внятного любопытному любителю сериалов. Пока Евгений Морозов приходил в себя незнакомец сказал еще пару добрых слов и удалился в неизвестном направлении.
"Испанский стыд! 😂🤦🏼♀️", "Бомбический сказ!🔥", "Так вон что, Женя тебя раскрыли – это провал", – отреагировали на пост Евгения Морозова пользователи Сети.
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