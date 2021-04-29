Ничего не видел: известный актер испытал трудности в интимном моменте с Мороз

16 апреля свет увидел новый сериал "Медиатор". Премьера ленты состоялась на платформе START. Одну из главных ролей в картине исполнила Дарья Мороз.
В сериале "Медиатор" много пикантных эпизодов. Мороз не в первый раз снималась в постельных сценах, поэтому раскрепоститься перед камерой ей не составило труда.
Как призналась Дарья, съемки одного из интимных эпизодов "Медиатора" были уморительными. Дело в том, что на партнера актрисы, Андрея Бурковского, надели специальный шлем с камерой. Устройство помогает снять сцену как бы глазами персонажа. По словам Мороз, из-за "каски" Бурковский ничего не видел. Тем не менее артист должен был уложить Дарью на стол и нащупать у нее талию.
Сериал "Медиатор" раскрывает тему домашнего насилия. Героиня Дарьи Мороз, Вера, живет с тираном. Как заметила артистка, ей впервые достался такой сложный персонаж.
"Вера — психопат, достаточно истерзанный жизнью человек", – отмечает Мороз. Героиня, считает знаменитость, тонет в жалости к себе и постоянно ищет виноватых. У Веры нестабильная психика. Она долгое время подвергалась насилию, и сама превратилась в абьюзера. Героиня сериала "Медиатор" носит маску жертвы, под которой прячет жесткость и склонность к манипуляции.
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