Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" о тяготах жизни актера: Бесконечные переработки и долгое ожидание

В теленовелле "Зулейха открывает глаза" Евгению Морозову досталась вторая по важности роль – большевика коменданта Игнатова. По сюжету сериала у этого персонажа завязываются отношения с главной героиней.
Теленовелла снималась в Татарстане и Пермском крае. Большинство сцен создано на берегу Камы. Именно там специально для фильма возвели целый поселок Семрук.
В личном "Инстаграм" Евгений Морозов признался, что в рабочий день вставать ему и его коллегам приходилось в половину шестого утра. Киношники старались попасть на площадку до начала пробок. Оказавшись на месте, актеры гримировались, а после долго ожидали своего появления в кадре.
Отметим, что на условия труда Евгений не жалуется. Более того, актер скучает по неудобствам, с которыми он был вынужден столкнуться.
"Я очень соскучился по съемкам! По фразе: "нужен еще дубль", по бесконечным переработкам, по бла-бла-бла актеров на гриме, по 115 стаканчикам кофе в день, по подъемам в 5:30, чтобы доехать без пробок на площадку, а потом еще 3 часа ждать своего выхода в кадр), по помятым, разрисованным и заляпанным листкам сценария, по буму, который всегда в кадре, по тесным ботинкам и по приклеенным усам! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – рассказал актер сериала "Зулейха открывает глаза".
Евгений Морозов выразил надежду, что скоро коронавирусная инфекция отступит и режим самоизоляции снимут. Актер с радостью приступит к работе над другими проектами.
"Даже не представляете, как же я вас всех крепко обниму, безумные киношники! До хруста! До радостного визга! И будем снова горлопанить на крупных и средних планах! Снова играть и переигрывать! Снова нравиться и не нравиться зрителю!" – резюмировал артист. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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