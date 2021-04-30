Так и не смог забыть: одинокий экс-муж Дженнифер Энистон спускает состояние на собаку

Бывший муж Дженнифер Энистон мечтает стать отцом. Пока актер Джастин Теру дарит всю свою любовь собаке.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру были мужем и женой два с половиной года. Знаменитости объявили о разводе в феврале 2018-го. Спустя время выяснилось, что пара очень хотела детей, но ничего не получалось.

Джастин знал, что у Дженнифер есть проблемы с репродуктивным здоровьем, о них стало известно еще во время первого замужества актрисы. Ходят слухи, что в браке с Брэдом Питтом звезда пережила два выкидыша. Теру не терял надежды, что однажды любимая подарит ему малыша. Между тем тема материнства была ахиллесовой пятой Энистон – когда речь заходила о детях, она становилась раздражительной. Джастин и Дженнифер постоянно ссорились на этой почве, что привело отношения к краху.

После развода Энистон и Теру прошло три года. Джастин еще не встретил вторую половинку. Поговаривают, что актер все еще не забыл бывшую супругу. Мечты о детях пока так и остаются мечтами. Всю нерастраченную нежность и любовь актер дарит своей собаке – питбулю по кличке Кума.

Питомец появился у знаменитости в год расставания с женой. Джастин взял собаку в приюте. Кума, как рассказывал артист, прошла через серьезные испытания – животное потерялось во время урагана Харви и много месяцев слонялось по улицам.

В свежем интервью Джастин Теру признался, что спускает на собаку целое состояние. Актер понимает, что без некоторых покупок его пес легко мог бы обойтись. "Сколько бы я ни потратил, я получил огромное эмоциональное вознаграждение, взяв ее из приюта", – поделился экс-муж Энистон.

Между тем звезда кино и сериалов экономит на услугах сантехников, плотников и ремонтников. Во время локдауна из-за пандемии коронавируса Джастин Теру, например, научился чинить стиральную машину, разобрался в электрике. Акер ненавидит, когда мужскую работу по дому выполняет кто-то другой. Специалистов Джастин вызывает только тогда, когда понимает, что его знаний недостаточно для решения проблемы.

Добавим, 30 апреля свет увидит сериал "Берег москитов", в котором Джастин Теру сыграл главную роль. Лента выйдет на стриминг-платформе Apple TV+. Сценарий картины основан на одноименной книге писателя Пола Теру – дяди экс-супруга Дженнифер Энистон.