Предприимчивая Уизерспун реанимировала вышедших в тираж Энистон и Кидман

Риз Уизерспун вернула на экраны Дженнифер Энистон и Николь Кидман. Теперь предприимчивая блондинка строит медиаимперию.



В 2001 году на экраны вышел фильм "Блондинка в законе". Главную роль в картине, студентку юридического факультета Гарварда, исполнила Риз Уизерспун. В образе оптимистичного борца за правду в розовом Риз застряла на долгие годы.

Незадолго до премьеры "Блондинки в законе" Уизерспун открыла продюсерский центр Type A Films. Предприятие актрисы причастно к выходу таких картин как: "Пенелопа", "Четыре рождества", "Воды слонам!". В 2012-м Риз Уизерспун объединилась с подругой Бруной Папандрея и основала новую организацию, которая называлась Pacific Standard.

Благодаря совместной работе Риз и Бруны свет увидели кинохиты "Исчезнувшая" и "Дикая", а также нашумевший сериал "Большая маленькая ложь". В 2016-м Папандрея вышла из партнерства и "блондинка в законе" получила полную власть над предприятием, которое вскоре переродилось в мультимедийную компанию Hello Sunshine.

Риз Уизерспун реанимировала карьеры многих знаменитых актрис, которые считались недостаточно молодыми или вовсе "вышедшими в тираж". Благодаря сериалу "Утреннее шоу", который Hello Sunshine снимала для Apple TV+, Дженнифер Энистон впервые за долгие годы была номинирована на "Золотой глобус". Телепроект "Большая маленькая ложь", в свою очередь, напомнил миру о Николь Кидман. Уизерспун не скрывает, что создает медиаимперию, которая будет работать на равенство в киноиндустрии. Риз сочувствует женщинам-коллегам, которые с возрастом оказались не у дел.

Секрет успеха проектов от Hello Sunshine – книжная прозорливость Риз Уизерспун. Большинство лент, спродюсированных актрисой, – экранизации бестселлеров современных авторов. Сегодня медиакомпания знаменитости занимается сразу четырьмя сериалами: "По правде говоря", "С нуля", "Утреннее шоу" и "Where the Crawdads Sing". Также компания разрабатывает программы для детей, анимационные картины, реалити-шоу и многое другое.

Накануне журнал Time впервые опубликовал список самых влиятельных компаний в мире. В рядах "пионеров" оказалась Hello Sunshine Риз Уизерспун. Ранее актриса попала в ТОП самых влиятельных женщин, по версии Forbes.