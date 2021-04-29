Милош Бикович впервые вышел в свет с новой зазнобой

Звезда фильма "Холоп" и сериалов "Магомаев", "Отель Элеон" посетил гала-ужин издания InStyle. Мероприятие проводилось в рамках Московского международного кинофестиваля. Милош Бикович был не один. По данным СМИ, красавца-актера сопровождала Арина Волошина – чемпионка по бальным танцам.
О том, что у Биковича появилась зазноба, заговорили в начале 2021 года. Официально Милош и Арина парой себя не объявляли. Волошина в беседе с журналистами связь со звездой экрана отрицала. Между тем актер возил эффектную шатенку на родину в Сербию.
Напомним, за Милошем Биковичем числится несколько громких романов. Артист встречался с моделью из Америки Сашей Лусс, коллегой по цеху из России Аглаей Тарасовой. Позднее в список любовных побед попала сербская манекенщица Барбара Таталович.
В недавнем интервью актриса Аглая Тарасова очень тепло вспоминала Милоша Биковича. Роман знаменитостей длился два года, артисты жили вместе. По словам Тарасовой, различия в менталитете и культуре отношениям не мешали. Аглаю очень веселило, когда Милош путал значение слов, говоря по-русски.
Добавим, в феврале 2021 года Милош Бикович получил российский паспорт. В личном микроблоге звезда фильма "Холоп" призналась, что получение гражданства России – важное событие в его жизни.
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