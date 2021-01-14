Судьба свела: народ обсуждает связь депутата Поклонской со звездой сериалов Биковичем

13 января звезда сериала "Магомаев" праздновала день рождения. Милошу Биковичу исполнилось 33 года. Весь день актер получал поздравления от коллег по цеху, друзей и родственников. Среди прочих теплые слова знаменитости написала Наталья Поклонская – экс-прокурор Крыма, депутат Государственной Думы России.
Поклонская посвятила Биковичу пост в соцсетях. "Январь богат на дни рождения талантливых людей, да еще и родных, близких и друзей!" - отметил политик. Наталья поздравила Милоша с личным праздником. Она охарактеризовала его как талантливого актера, режиссера, а также назвала настоящим мужчиной.
Политик и актер познакомились на Балканах. На полуостров Поклонская приезжала, чтобы отыскать место, где когда-то жили ее предки. В итоге судьба свела Наталью с Милошем. "Это человек со светлым сердцем и благородным характером!" – отметил депутат. Поклонская очень дорожит дружбой с артистом.
К публикации Наталья прикрепила совместное фото со звездой сериалов. В кадре знаменитости сидят нежно обнявшись.
Дружеская связь Биковича и Поклонской удивила пользователей Сети. Поклонники интересовались подробностями знакомства знаменитостей.
"А где и при каких обстоятельствах познакомились. Я так понимаю, Балканы это ж не деревня какая-то, да и Милош не какой-то встречающий в аэропорту или на вокзале таксист или еще кто", "Хороший актер. Кстати, вы хорошо вместе смотритесь", – рассуждают подписчики Натальи.
Отметим, что Наталья Поклонская известна своей набожностью. В массовом сознании она является олицетворением православного фундаментализма. Религиозным является и Милош Бикович. В различных интервью он не раз говорил о приверженности вере. Более того, брат кинозвезды, Михайло, является игуменом монастыря Йованья, что близ Валево. Актер является частым гостем в общине. Видимо, знаменитостей объединяет любовь к Богу, в том числе. Кроме того, Бикович холост, а Наталья в разводе, поэтому их дружбе ничего не мешает.
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