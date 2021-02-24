Будь как дома: Путин дал российское гражданство сербскому актеру Биковичу

Бикович является одним из самых востребованных артистов российской киноиндустрии. По данным портала "Кино Mail.ru", в 2020 году Милош занял лидирующую строчку в рейтинге популярности у аудитории. Сербского актера знают по картинам "Духless 2", "Холоп", "Отель "Белград" и другим.
Президент Владимир Путин подписал указ, которым дал гражданство Милошу Биковичу. Теперь звезда сериала "Магомаев" может чувствовать себя в России как дома.
Отметим, Милош Бикович давно работает у нас. Артист хорошо знает русский язык. В минувшем году Милош говорил, что собирается купить жилплощадь в Москве. По словам актера, он устал от съемных квартир и постоянной "смены кроватей". Чтобы восстанавливать силы Биковичу требуется домашний уют и спокойствие. Милош уверен, что собственный угол станет для него местом "очищения".
У звезды сериала "Магомаев" есть апартаменты в родном Белграде. Долгое время в этой квартире знаменитости был ремонт. Милош был вынужден жить у мамы. Рядом с родительницей Бикович вспомнил, как это быть ребенком, за которым ухаживают.
Напомним, в 2019 году Милошу Биковичу запретили въезд на территорию Украины. Серба назвали "угрозой национальной безопасности".
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