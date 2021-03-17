Узерли выкрасилась в розовый, а Карахан отказалась рожать: звезды "Великолепного века" наверстывают упущенное

Актрисы Мерьем Узерли и Пелин Карахан успешно совмещают материнство и карьеру. Звезды сериала "Великолепный век" не собираются останавливаться на достигнутом.

В начале года Мерьем Узерли во второй раз стала мамой. Актриса родила дочь Лили Кои, личность отца которой тщательно скрывает. Известно, что избранник звезды сериала "Великолепный век" занимается бизнесом и имеет американское гражданство.

После родов Узерли ненадолго пропала с радаров. Артистка уделяла время детям – новорожденной малышке и шестилетней дочери Ларе от отношений с турецким предпринимателем Джаном Атешем. Также звезде сериала "Великолепный век" потребовалось время, чтобы привести фигуру в порядок после беременности.

Судя по всему, задерживаться долго в декрете знаменитость не собирается. В личном микроблоге Мерьем Узерли опубликовала свежие фото со съемок. Надо сказать, что вид знаменитости шокировал поклонников. Звезда "Великолепного века" позирует в черном костюме двойке – жилет и брюки, белой рубашке. Поверх наряда Узерли накинула кожаный плащ. Волосы исполнительницы роли Хюррем-султан выкрашены в ярко-розовый цвет.

Коллега Мерьем Узерли по "Великолепному веку" Пелин Карахан не так давно тоже вернулась к работе. Совсем скоро на экраны выйдет новый сериал с Карахан "Однажды на Кипре" (Bir zamanlar Kibris). В личном микроблоге Пелин уже призывает поклонников смотреть теленовеллу.

В недавнем интервью исполнительница роли Михримах-султан сообщила, что планирует остановиться на двух отпрысках. Знаменитость больше не будет рожать и сосредоточится на карьере. Пелин Карахан добавила, что ушла в декрет на пике популярности, поставив семью на первое место. Теперь пришло время наверстывать упущенное.

Напомним, в 2014 году Пелин Карахан вышла замуж за предпринимателя Берди Гюнтая. Актриса подарила мужу сыновей – Али Демира и Джана Эюпа. По словам звезды сериала "Великолепный век", заботиться о трех мужчинах – очень утомительное занятие.