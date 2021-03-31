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Сериалы
"Просто загляденье": Мерьем Узерли из "Великолепного века" рассекретила лицо младшей дочери

"Просто загляденье": Мерьем Узерли из "Великолепного века" рассекретила лицо младшей дочери

Мерьем Узерли счастлива в роли матери двух девочек. Звезда сериала "Великолепный век" похвасталась красотой наследниц.
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Актриса стала мамой во второй раз в начале января. Актриса сериала "Великолепный век" родила дочь, которую назвали Лили Кои. Личность папы крохи Мерьем Узерли скрывает. Его фото не показывает. Известно, что избранник артистки – бизнесмен из США.

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Между тем звезда "Великолепного века" наконец показала личико Лили Кои. В "Сторис" личного микроблога Мерьем Узерли опубликовала свежее фото. Знаменитость запечатлела себя, старшую наследницу Лару и малышку. Семейство удобно расположилось на диване. Первенец Мерьем чем-то лакомится. "Доброе утро", – подписала кадр Узерли.

Поклонники звезды "Великолепного века" смогли хорошенько разглядеть Лили Кои. Кроха смотрела прямо в объектив. "Просто загляденье", – восхищаются семейной идиллией фанаты.

Отметим, оба ребенка Мерьем Узерли рождены вне брака. Из-за этого Мерьем часто становится объектом критики, особенно в консервативной Турции. Напомним, с отцом семилетней Лары, турецким бизнесменом Джаном Атешем, артистка разошлась еще до ее рождения. По неизвестным причинам звезда "Великолепного века" разорвала помолвку и сбежала в Германию.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

В одном из интервью Мерьем Узерли рассказала, что ее свадьба нынешним избранником, папой Лили Кои, не состоялась из-за пандемии коронавирусной инфекции. Влюбленные хотят устроить банкет в честь бракосочетания и пригласить родственников, друзей. Между тем среди близких пары есть пожилые люди, для которых многолюдные мероприятия пока представляют слишком большой риск.

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Фото: AndreasSuhr / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 14:51 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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