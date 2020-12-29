"Никто не сможет заменить": Ковальчук высказалась об увольнении из "Крепостной"

По словам знаменитости, от участия в новых эпизодах костюмированной драмы она не отказывалась. Катерина Ковальчук хотела бы сняться в продолжении ленты, однако "некоторые факторы" не позволили ей воплотить это свое желание в жизнь.
"К такому результату привела недоговоренность сторон, а не мое личное "нежелание"!" – подчеркнула звезда сериала "Крепостная".
Ковальчук не нравится, что ее уход из проекта спровоцировал массу слухов. Катерина отметила, что ее отсутствие в картине не связано с политикой. Артистка никогда не была в Крыму.
Катерина Ковальчук пожелала актрисе Соне Присс большой удачи. Также звезда попросила пользователей Сети "перестать клеветать и спекулировать".
Отметим, что уход Ковальчук очень расстроил фанатов сериала "Крепостная". Поклонники актрисы отказались смотреть продолжение ленты.
"Екатерину Ковальчук, не заменит никто, фильм можно не смотреть, к сожалению. Вам успехов в карьере. Вы очень талантливая актриса", "Забастовку нужно делать! Никто не сможет заменить Катю в этом сериале! Смотреть продолжение без нее", – рассуждают пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", накануне стало известно, что в третьем сезоне сериала "Крепостная" роль Кати Вербицкой исполнит Соня Присс. Катерина Ковальчук, игравшая центрального персонажа, не смогла найти общий язык с продюсерами картины и ее уволили.
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