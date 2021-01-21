Руки привязаны к изголовью: появились постельные фото актрисы "Крепостной"

Совсем скоро на экраны выйдет третий сезон теленовеллы. В новой части не будет актрисы Катерины Ковальчук, исполнявшей главную роль. Теперь персонажа Екатерину Вербицкую будет играть 25-летняя Соня Присс.
В личном микроблоге Присс опубликовала снимки с площадки "Крепостной". В кадре знаменитость лежит на кровати. Ее руки привязаны к изголовью. Соня облачена в белоснежную сорочку. Актриса улыбается.
"Догадываюсь, что же там может происходить! Соня, удачи вам!!! Очень будем ждать выход этой прекрасной картины (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В психушке что ли действие происходит?", "Жду с нетерпением третьего сезона", – отреагировали на фотографии пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", ранее Катерина Ковальчук раскрыла причину своего ухода из сериала "Крепостная". "К такому результату привела недоговоренность сторон", – уверила знаменитость поклонников. Актриса подчеркнула, что ее решение покинуть проект не связано с политикой. Катерина Ковальчук пожелала Соне Присс успехов в работе.
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