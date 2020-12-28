Отправленной на все четыре стороны звезде "Крепостной" нашли замену

В третьем сезоне сериала "Крепостная" роль Кати Вербицкой исполнит Соня Присс. 25-летняя россиянка известна работой в недавно вышедшем фильме "Серебряные коньки".
В первых двух сезонах теленовеллы "Крепостная" центрального персонажа играла другая наша соотечественница Катерина Ковальчук. Артистка не смогла найти общий язык с создателями ленты. В итоге киношники разорвали контракт с девушкой и отправили ее на все четыре стороны.
"Не всегда понимания кинокомпании и продюсеров совпадают с пониманием и просьбами актеров", – жаловалась Ковальчук в личном микроблоге.
Продюсеры организовали массовый кастинг на роль "крепостной". Первоначально в списке претенденток было 400 актрис, спустя время перечень сократили до 150 имен. В итоге выбор остановили на Соне Присс. Создателей костюмированной драмы впечатлили пробы актрисы.
Как писали "Дни.ру", премьера сериала "Крепостная" запланирована на 2021 год. Старт третьего сезона картины состоится на украинском канале "СТБ". Будут ли продолжение транслировать в России – покажет время.
Съемки третьего сезона сериала "Крепостная" стартовали в декабре 2020 года. Работу над теленовеллой киношники планируют завершить весной 2021 года.
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