"Какой срам": 57-летняя звезда "Великолепного века" прикрыта тело перьями после интимного признания

Актрисе Хюлье Авшар 57 лет. Сафие Султан из сериала "Великолепный век: Империя Кесем" не боится экспериментировать.

Хюлья Авшар считает, что отлично выглядит для своих лет. Чтобы оставаться в форме артистка придерживается собственной системы питания. Звезда сериала "Великолепный век: Империя Кесем" ест всего дважды в день.

Завтрак Авшар старается делать разнообразным. Знаменитость называет себя гурманом. Обычно Хюлья пробует по чуть-чуть из нескольких блюд. Актриса никогда не ест большими порциями. Второй прием пищи, по мнению артистки, должен состоятся не позднее 19:30.

Не забывает Сафие Султан о важности физических нагрузок. Авшар ходит на плавание и обожает велосипед.

В личном "Инстаграм" Хюлья Авшар опубликовала смелое фото. Судя по всему, артистка решила похвастаться результатами диеты и тренировок. В кадре звезда сериала "Великолепный век: Империя Кесем" расположилась на стуле, скрестив стройные ножки. Хюлья демонстрирует обнаженные плечи. Тело артистки спрятано за накидкой из черных искусственных перьев.

Возможность комментировать публикацию знаменитость предусмотрительно отключила. Видимо, чтобы избавить себя от отзывов типа: "Какой срам". Поклонники оставили под постом более 60 тысяч отметок "Нравится".

Как писали "Дни.ру", ранее звезда сериала "Великолепный век: Империя Кесем" сделала интимное признание. Она пересмотрела взгляды на личную жизнь. Артистка решила быть разборчивее в выборе спутника жизни. Теперь 57-летняя Хюлья Авшар не принимает ухаживания от мужчин, которых считает глупее себя. Красивые, но тупые знаменитость больше не возбуждают.