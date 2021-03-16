"Мой сын стал ангелом": звезда сериала "Великолепный век" убита горем

Актриса Мерве Болугур давно мечтает о ребенке. Всю нерастраченную материнскую любовь звезда сериала "Великолепный век" до недавнего времени дарила своей собаке.



Личная жизнь актрисы Мерве Болугур не складывается. В 2015 году знаменитость вышла замуж за певца Мурата Далкылыча. До свадьбы у пары были проблемы – влюбленные то сходились, то расходились. Не стали отношения идеальными и после бракосочетания: муж изменял звезде сериала "Великолепный век". В 2017-м Мерве, так и не обретя счастья, подала на развод.

Спустя время в Сети Мерве Болугур познакомилась с Бураком Дайы. Мужчина не имел отношения к кино и шоу-бизнесу. Роман развивался стремительно. Бурак даже познакомился с мамой актрисы. Ходили слухи, что исполнительница роли Нурбану-Султан вот-вот вновь отправится под венец.

В сентябре 2020-го стало известно, что Болугур и Дайы разошлись. Злые языки говорили, что мужчина не выдержал тяжелого характера артистки и сбежал. Между тем сама Мерве рассказала, что была опьянена чувствами, и, отрезвев, поняла что Бурак ей не пара, а она не подходит ему. "Я повела себя, как подросток, мы поверили в сказку, которой на самом деле не было", – поведала звезда сериала "Великолепный век".

Потерпев очередную любовную неудачу, артистка впала в тоску и уныние. Мерве Болугур заявила, что хочет отойти от экрана, заняться саморазвитием, посвятить время семье. Звезда не скрывала, что всю нерастраченную нежность она теперь дарит своей собаке Чикко.

Накануне актриса сериала "Великолепный век" перенесла еще один болезненный удар судьбы. Ее любимец скоропостижно скончался. Убитая горем артистка призналась в соцсетях, что собака Чикко была ее ребенком, ведь она так и не смогла стать матерью.

"Мой сын стал ангелом. Это так сложно, когда то, что человек так любит, уходит... Очень тяжело... Я пытаюсь думать, что ты обрел покой", – написала Мерве Болугур в личном "Инстаграм".

Артистка сериала "Великолепный век" подчеркнула, что любила пса так, как будто "родила его сама". Болугур выразила надежду, что встретит питомца в другой жизни.