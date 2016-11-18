Сериал "Великолепный век. Империя Кесем" 2 сезон продолжит историю влиятельной турецкой женщины. У нее большие сложности: сипахи поднимают бунт, в результате которого погибает бывший великий визирь Хафиз Ахмед-паша. Подобное развитие событий не устраивает героиню, однако она не собирается проливать кровь. Поэтому властная дама просит Мурада провести переговоры с бунтовщиками.
Во 2 сезоне на первый план выходит венгерская принцесса Фарья, которая ведет ожесточенную борьбу с соратниками Папы Римского. Она пытается втереться в доверие Мураду, и эта парочка собирает солдат, чтобы отомстить сипахам. События сериала "Великолепный век. Империя Кесем" дальше развиваются еще стремительнее. Главная героиня получает известие о том, что ее лишили титула регента, что существенно осложняет ее отношения с сыном правителя.
Проект "Великолепный век. Империя Кесем" – увлекательная история юной девушки по имени Анастасия. В первой части зрители увидели, как юная красавица попала в гарем Ахмеда из родной Греции. Там она получила другое имя – турецкое. Истинная власть к ней пришла после смерти падишаха. Однако ей пришлось несладко из-за постоянных интриг при дворе монарха и многочисленного предательства близких людей.
Съемки проходили за пределами Турции, а именно – на студии в Голливуде в 2016 году. Собственно, 2 сезон "Великолепный век. Империя Кесем" стал первым турецким сериалом, который снимался за пределами страны.
Актриса Берен Саат, сыгравшая в 2 сезоне главную героиню, рассказала в интервью о трудности исполнения роли: "Иногда съемки проходят на протяжении 15 часов в день. Кроме того, необходимо найти время чтению сценария. Невозможно найти минутку, чтобы пообщаться с родными и близкими людьми. Однако спасибо моим родственникам и друзьям, что понимают это и никогда не критикуют меня из-за нехватки времени".
Эркан Колчак, сыгравший Шахин Герая, отметил в интервью: "Образ своего героя в фильме "Великолепный век. Империя Кесем" я создал самостоятельно. Трудно судить, положительным или отрицательным получился персонаж. Для актера гораздо интереснее создавать противоречивый глубинный образ. Все-таки играть отъявленных злодеев значительно проще, это не по мне".
Учитывая популярность турецких телесериалов, с поиском источников проблем не возникнет. В нашей стране много любительских студий, занимающихся озвучкой. Вот некоторые онлайн-кинотеатры, где можно осуществить просмотр:
Продюсер проекта еще до окончания эпизодов второй части заявил, что продолжения не будет. Он отметил, что многосерийный фильм будет иметь логичную и трагичную концовку.
|Список серий
|1 серия
|18 ноября 2016
|Смотреть онлайн
|2 серия
|25 ноября 2016
|Смотреть онлайн
|3 серия
|2 декабря 2016
|Смотреть онлайн
|4 серия
|9 февраля 2016
|Смотреть онлайн
|5 серия
|16 февраля 2016
|Смотреть онлайн
|6 серия
|23 февраля 2016
|Смотреть онлайн
|7 серия
|1 марта 2016
|Смотреть онлайн
|8 серия
|13 января 2017
|Смотреть онлайн
|9 серия
|20 января 2017
|Смотреть онлайн
|10 серия
|27 января 2017
|Смотреть онлайн
|11 серия
|14 февраля 2017
|Смотреть онлайн
|12 серия
|21 февраля 2017
|Смотреть онлайн
|13 серия
|28 февраля 2017
|Смотреть онлайн
|14 серия
|7 марта 2017
|Смотреть онлайн
|15 серия
|14 марта 2017
|Смотреть онлайн
|16 серия
|21 марта 2017
|Смотреть онлайн
|17 серия
|28 марта 2017
|Смотреть онлайн
|18 серия
|4 апреля 2017
|Смотреть онлайн
|19 серия
|11 апреля 2017
|Смотреть онлайн
|20 серия
|18 апреля 2017
|Смотреть онлайн
|21 серия
|25 апреля 2017
|Смотреть онлайн
|22 серия
|2 мая 2017
|Смотреть онлайн
|23 серия
|9 мая 2017
|Смотреть онлайн
|24 серия
|16 мая 2017
|Смотреть онлайн
|25 серия
|23 мая 2017
|Смотреть онлайн
|26 серия
|30 мая 2017
|Смотреть онлайн
|27 серия
|6 июня 2017
|Смотреть онлайн
|28 серия
|13 июня 2017
|Смотреть онлайн
|29 серия
|20 июня 2017
|Смотреть онлайн
|30 серия
|20 июня 2017
|Смотреть онлайн