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Сериалы
Великолепный век. Империя Кесем – 2 сезон

Великолепный век. Империя Кесем – 2 сезон

  • Жанр: Драмы, Мелодрамы
  • Год: 2016
  • Дата выхода: 18 ноября 2016
  • Страна: Турция
  • Режиссер: Чагатай Тосун
  • Сценарист: Йылмаз Шахин
  • Продюсер: Тимур Савджи
  • Композитор: Айтекин Аташ
  • Количество серий: 30
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: FOX, Star TV, Tims Productions
  • Актёры: Берен Саат, Хюлья Авшар, Эркан Колчак Кестендиль, Мете Хорозоглу, Аслыхан Гюрбюз, Анастасия Цилимпоу, Тюлин Озен, Экин Коч, Кадир Догулу, Мехмет Куртулуш, Надир Сарыбаджак, Вильдан Атасевер, Гюльджан Арслан
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  • Рейтинг Дни.ру: 6.3
  • Рейтинг IMDb: 6.2

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Великолепный век. Империя Кесем" 2 сезон

Сериал "Великолепный век. Империя Кесем" 2 сезон продолжит историю влиятельной турецкой женщины. У нее большие сложности: сипахи поднимают бунт, в результате которого погибает бывший великий визирь Хафиз Ахмед-паша. Подобное развитие событий не устраивает героиню, однако она не собирается проливать кровь. Поэтому властная дама просит Мурада провести переговоры с бунтовщиками.

Во 2 сезоне на первый план выходит венгерская принцесса Фарья, которая ведет ожесточенную борьбу с соратниками Папы Римского. Она пытается втереться в доверие Мураду, и эта парочка собирает солдат, чтобы отомстить сипахам. События сериала "Великолепный век. Империя Кесем" дальше развиваются еще стремительнее. Главная героиня получает известие о том, что ее лишили титула регента, что существенно осложняет ее отношения с сыном правителя.

Что было в 1 сезоне сериала

Проект "Великолепный век. Империя Кесем" – увлекательная история юной девушки по имени Анастасия. В первой части зрители увидели, как юная красавица попала в гарем Ахмеда из родной Греции. Там она получила другое имя – турецкое. Истинная власть к ней пришла после смерти падишаха. Однако ей пришлось несладко из-за постоянных интриг при дворе монарха и многочисленного предательства близких людей.

Съемочный процесс

Съемки проходили за пределами Турции, а именно – на студии в Голливуде в 2016 году. Собственно, 2 сезон "Великолепный век. Империя Кесем" стал первым турецким сериалом, который снимался за пределами страны.

Актеры о сериале

Актриса Берен Саат, сыгравшая в 2 сезоне главную героиню, рассказала в интервью о трудности исполнения роли: "Иногда съемки проходят на протяжении 15 часов в день. Кроме того, необходимо найти время чтению сценария. Невозможно найти минутку, чтобы пообщаться с родными и близкими людьми. Однако спасибо моим родственникам и друзьям, что понимают это и никогда не критикуют меня из-за нехватки времени".

Эркан Колчак, сыгравший Шахин Герая, отметил в интервью: "Образ своего героя в фильме "Великолепный век. Империя Кесем" я создал самостоятельно. Трудно судить, положительным или отрицательным получился персонаж. Для актера гораздо интереснее создавать противоречивый глубинный образ. Все-таки играть отъявленных злодеев значительно проще, это не по мне".

Интересные факты сериал "Великолепный век. Империя Кесем" 2 сезон

  • Премьерную серию в Турции посмотрело порядка 2,3 миллионов зрителей.
  • Кинопроект получил очень высокую оценку от критиков и телезрителей. На многих кинематографических сайтах его рейтинг составляет от 7 до 8 баллов по 10-балльной шкале.
  • Киностудии различных стран приобрели права на показ задолго до премьеры.
  • Тимур Сваджи, являющийся продюсером проекта, в интервью отметил, что вторая часть будет последней и закончится трагично.

Где смотреть сериал "Великолепный век. Империя Кесем" 2 сезон

Учитывая популярность турецких телесериалов, с поиском источников проблем не возникнет. В нашей стране много любительских студий, занимающихся озвучкой. Вот некоторые онлайн-кинотеатры, где можно осуществить просмотр:

Когда новые серии

Продюсер проекта еще до окончания эпизодов второй части заявил, что продолжения не будет. Он отметил, что многосерийный фильм будет иметь логичную и трагичную концовку.

Смотреть сериал Великолепный век. Империя Кесем – 2 сезон онлайн

Список серий
1 серия18 ноября 2016Смотреть онлайн
2 серия25 ноября 2016Смотреть онлайн
3 серия2 декабря 2016Смотреть онлайн
4 серия9 февраля 2016Смотреть онлайн
5 серия16 февраля 2016Смотреть онлайн
6 серия23 февраля 2016Смотреть онлайн
7 серия1 марта 2016Смотреть онлайн
8 серия13 января 2017Смотреть онлайн
9 серия20 января 2017Смотреть онлайн
10 серия27 января 2017Смотреть онлайн
11 серия14 февраля 2017Смотреть онлайн
12 серия21 февраля 2017Смотреть онлайн
13 серия28 февраля 2017Смотреть онлайн
14 серия7 марта 2017Смотреть онлайн
15 серия14 марта 2017Смотреть онлайн
16 серия21 марта 2017Смотреть онлайн
17 серия28 марта 2017Смотреть онлайн
18 серия4 апреля 2017Смотреть онлайн
19 серия11 апреля 2017Смотреть онлайн
20 серия18 апреля 2017Смотреть онлайн
21 серия25 апреля 2017Смотреть онлайн
22 серия2 мая 2017Смотреть онлайн
23 серия9 мая 2017Смотреть онлайн
24 серия16 мая 2017Смотреть онлайн
25 серия23 мая 2017Смотреть онлайн
26 серия30 мая 2017Смотреть онлайн
27 серия6 июня 2017Смотреть онлайн
28 серия13 июня 2017Смотреть онлайн
29 серия20 июня 2017Смотреть онлайн
30 серия20 июня 2017Смотреть онлайн

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