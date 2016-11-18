О сериале

Сюжет сериал "Великолепный век. Империя Кесем" 2 сезон

Сериал "Великолепный век. Империя Кесем" 2 сезон продолжит историю влиятельной турецкой женщины. У нее большие сложности: сипахи поднимают бунт, в результате которого погибает бывший великий визирь Хафиз Ахмед-паша. Подобное развитие событий не устраивает героиню, однако она не собирается проливать кровь. Поэтому властная дама просит Мурада провести переговоры с бунтовщиками.

Во 2 сезоне на первый план выходит венгерская принцесса Фарья, которая ведет ожесточенную борьбу с соратниками Папы Римского. Она пытается втереться в доверие Мураду, и эта парочка собирает солдат, чтобы отомстить сипахам. События сериала "Великолепный век. Империя Кесем" дальше развиваются еще стремительнее. Главная героиня получает известие о том, что ее лишили титула регента, что существенно осложняет ее отношения с сыном правителя.

Что было в 1 сезоне сериала

Проект "Великолепный век. Империя Кесем" – увлекательная история юной девушки по имени Анастасия. В первой части зрители увидели, как юная красавица попала в гарем Ахмеда из родной Греции. Там она получила другое имя – турецкое. Истинная власть к ней пришла после смерти падишаха. Однако ей пришлось несладко из-за постоянных интриг при дворе монарха и многочисленного предательства близких людей.

Съемочный процесс

Съемки проходили за пределами Турции, а именно – на студии в Голливуде в 2016 году. Собственно, 2 сезон "Великолепный век. Империя Кесем" стал первым турецким сериалом, который снимался за пределами страны.

Актеры о сериале

Актриса Берен Саат, сыгравшая в 2 сезоне главную героиню, рассказала в интервью о трудности исполнения роли: "Иногда съемки проходят на протяжении 15 часов в день. Кроме того, необходимо найти время чтению сценария. Невозможно найти минутку, чтобы пообщаться с родными и близкими людьми. Однако спасибо моим родственникам и друзьям, что понимают это и никогда не критикуют меня из-за нехватки времени".

Эркан Колчак, сыгравший Шахин Герая, отметил в интервью: "Образ своего героя в фильме "Великолепный век. Империя Кесем" я создал самостоятельно. Трудно судить, положительным или отрицательным получился персонаж. Для актера гораздо интереснее создавать противоречивый глубинный образ. Все-таки играть отъявленных злодеев значительно проще, это не по мне".

Интересные факты сериал "Великолепный век. Империя Кесем" 2 сезон

Премьерную серию в Турции посмотрело порядка 2,3 миллионов зрителей.

Кинопроект получил очень высокую оценку от критиков и телезрителей. На многих кинематографических сайтах его рейтинг составляет от 7 до 8 баллов по 10-балльной шкале.

Киностудии различных стран приобрели права на показ задолго до премьеры.

Тимур Сваджи, являющийся продюсером проекта, в интервью отметил, что вторая часть будет последней и закончится трагично.

Где смотреть сериал "Великолепный век. Империя Кесем" 2 сезон

Учитывая популярность турецких телесериалов, с поиском источников проблем не возникнет. В нашей стране много любительских студий, занимающихся озвучкой. Вот некоторые онлайн-кинотеатры, где можно осуществить просмотр:

Когда новые серии

Продюсер проекта еще до окончания эпизодов второй части заявил, что продолжения не будет. Он отметил, что многосерийный фильм будет иметь логичную и трагичную концовку.