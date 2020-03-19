Пережившая крах двух браков звезда "Великолепного века" сделала интимное признание

Турецкая актриса Хюлья Авшар, снявшаяся в сериале "Великолепный век. Империя Кесем" рассказала, по каким критериям выбирает любовников. Артистка подчеркнула, что предпочитает только высокоинтеллектуальных мужчин.

По мнению 56-летней Хюльи Авшар, умные люди наиболее привлекательны. Чисто физические, внешние данные отходят на второй план, когда ухажер не может и двух слов связать. Красивые, но тупые звезду "Великолепного века" не возбуждают.

"Я человек, влюбленный в IQ, и не жалею об этом. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять: я сапиосексуал", – призналась журналистам Хюлья Авшар.

Артистке стало проще жить, когда она определилась с предпочтениями и перестала тратить время на откровенно глупых кавалеров, сообщает Rusturkey.com. Согласно современному британскому словарю, сапиосексуал – это человек, который самой сексуальной чертой считает развитый интеллект.

Напомним, что Хюлья Авшар была дважды замужем. В первый раз артистка пошла под венец очень рано. Ее мужем был студент инженерного вуза Мехмет Течирли. Брак продлился всего два года.

Вторым супругом звезды сериала "Великолепный век" был бизнесмен Кайем Чилингироглу. Пара прожила восемь лет – с 1997 года по 2005-й. В этих отношениях знаменитость родила дочь Захру.

Кстати, наследница знаменитости часто попадает на страницы турецких таблоидов из-за вспыльчивого нрава. На девушку обратили внимание, когда она, встретив экс-бойфренда с новой пассией, облила соперницу кипятком.

В 2007-2010 годах у Хюльи Авшар были отношения с миллионером Садеттином Сараном. Роман активно освещался в СМИ, так как влюбленные постоянно скандалили. Между тем расстаться артистке и бизнесмену удалось без шумихи, экс-любовники умудрились стать друзьями.