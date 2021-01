Отказ от съемок, возобновление давней вражды, огромные гонорары: сериал "Секс в большом городе" возвращается

В декабре 2020 года в американских СМИ появилась информация о перезапуске популярного телепроекта конца 90-х и нулевых. Сообщалось, что стриминг-платформа HBO Max планирует возродить историю четырех жительниц Нью-Йорка "за 30".

Журналистам удалось выяснить, что в новых эпизодах не появится актриса Ким Кэттролл. Продюсеры проекта не смогли уговорить исполнительницу роли Саманты Джонс, которая, к слову, никогда не скрывала скептического отношения к сиквелам "Секса в большом городе". Других звезд многосерийной картины, Синтию Никсон, Кристин Дэвис и Сару Джессику Паркер, не пришлось долго упрашивать – они сразу дали согласие на работу.

В январе 2021 года слухи о возвращении сериала "Секс в большом городе" на экраны получили официальное подтверждение. Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу, Сара Джессика Паркер, опубликовала в личном микроблоге тизер проекта. Продолжение получило название Just Like That – "А затем" в переводе.

По задумке создателей сиквел будет состоять из десяти эпизодов. Дата выхода шоу пока держится в тайне. Между тем уже известно, что съемки запланированы на весну 2021 года. Основной локацией для создания сериала станет Нью-Йорк. За работу в перезапуске картины "Секс в большом городе" исполнительницы главных ролей получат по десять миллионов долларов – по миллиону за каждый эпизод шоу.

Новости о ребуте культовой теленовеллы напомнили поклонникам о давней вражде между актрисами Сарой Джессикой Паркер и Ким Кэттролл. В Сети вновь заговорили о конфликте знаменитостей. В свете отказа Ким от съемок в Just Like That противостояние актрис заиграло новыми красками.

Общаясь с подписчиками личной страницы в соцсетях, Паркер опровергла информацию о разногласиях с Кэттролл. Сара заявила, что никогда не испытывала неприязни к коллеге по цеху, никогда не говорила гадостей о Ким. Артистка отметила, что ей и другим участникам перезапуска будет не хватать исполнительницы роли Саманты.

Между тем, общаясь с репортерами, Паркер намекнула, что сценаристы смогут сделать хорошую историю и без героини Ким Кэттролл.

"У нас есть Нью-Йорк в качестве отличного персонажа. Будет много новых интересных героев, от которых мы в восторге" – заметила звезда сериала "Секс в большом городе".

О продолжении сериала без героини Саманты также высказалась создательница оригинальной истории, писательница Кэндес Бушнелл. Напомним, именно на основе ее одноименной книги и создавался сценарий проекта "Секс в большом городе".

"Думаю, получится все равно интересно… В шоу еще много любопытных героев вроде Миранды", – считает литературный деятель.

Бушнелл отметила, что героиня Миранда близка поклонникам шоу. Черты этого персонажа есть во многих женщинах. Образ же Саманты, по мнению писательницы, может стать источником вдохновения для авторов сценария. "Думаю, ее дух все равно станет ощущаться в новом шоу", – считает автор романа.