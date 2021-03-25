"Мы не общаемся": звезда "Сватов" из Украины об отношениях с Федором Добронравовым

Анна Кошмал родилась на Украине. Там артистка и ее семья живут до сих пор. С коллегами по сериалу "Сваты", большинство из которых из России, знаменитость не пересекается. По словам Анны Кошмал, со своим кинодедушкой Федором Добронравовым она не виделась очень давно.
"Мы действительно, к сожалению, не общаемся", – поделилась актриса в "Сторис" личного "Инстаграм". Знаменитости живут в разных государствах. Анна отметила, что не имеет возможности общаться с Федором Викторовичем даже через Интернет.
Между тем Анна Кошмал поддерживает отношения с Мариной Сердешнюк, которая играла в "Сватах" Катю Беркович. Артистки не встречаются лично, но активно переписываются. Девушки поздравляют друг друга с праздниками и важными событиями в жизни.
Отвечая на вопросы подписчиков личного микроблога, Анна Кошмал призналась, что даже не знакома с актером сериала "Сваты" Анатолием Васильевым. Дело в том, что девушка появилась в сериале только в пятом сезоне, когда Василев уже покинул проект. О причинах ухода артиста из ситкома Анне ничего не известно.
Отметим, что в одном из интервью Анатолий Васильев поведал, что не смог найти общий язык с режиссером сериала "Сваты" Андреем Яковлевым. Также актер выступал против превращения ситкома, в бесконечную теленовеллу с немыслимым количеством сезонов.
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