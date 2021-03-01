Роскошная Зета-Джонс появилась на "Золотом Глобусе" с соблазнительным вырезом

Блистательная Кэтрин Зета-Джонс сразу же оказалась в центре внимания. Она появилась на красной дорожке в наряде от Dolce & Gabbana. Темной платье, глубокое декольте, обнаженные плечи и головокружительный вырез – артистка в очередной раз покорила всех.
Однако не отставала от нее и София Карсон, приехавшая на церемонию в назначенное время в шикарном наряде от Giambattista Valli. Нежно-розовое романтичное платье актрисы дополнила летящая накидка модного винного оттенка.
Поразила своим появлением и Джейми Ли Кертис. В отличие от многих звезд она не стала поддерживать тренд на нежность и классику и выбрала наряд яркого желтого оттенка. Пышные рукава и глубокий вырез никого не оставили равнодушными.
Красавица Тина Фей была приглашена в качестве ведущей уже в четвертый раз. В этом году она решила и вовсе отказаться от платья. Она выбрала черные брюки, темные классические лодочки и подчеркнула элегантный наряд трендовым золотым жакетом.
Поддержала актрису и блистательная Кира Седжвик. Она также отказалась от коктейльного платья в пользу костюма модного цвета шампанского с элегантной блузой и широкими брюками.
Многие стилисты признали своего рода "гвоздем программы" костюм звезды сериала "Ход королевы" — Ани Тейлор-Джой. Она присоединилась к мероприятию в сияющем изумрудном платье от Dior. Ее образ завершили мерцающие драгоценности Tiffany & Co.
Розамунд Пайк появилась на премии в ярком платье с пышной юбкой и не только покорила сердца поклонников экстравагантным нарядом, но и получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии" за роль в фильме "Аферистка".
Напомним, из-за пандемии многие номинанты и звездные гости подключались к церемонии в режиме онлайн. Однако на красной дорожке также показались Марго Робби, Рене Зеллвегер, Сальма Хайек, Джейн Фонда, Лора Дерн и многие другие артисты.
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