"Какие красивые у вас девчонки!": Виктор Добронравов вывел жену и дочерей на красную дорожку

На красной дорожке Виктора Добронравова сопровождала супруга Александра Торгушникова, а также дочери – десятилетняя Варвара и четырехлетняя Василиса. Артист редко показывает наследниц публике, однако для премьеры "Пальмы" сделал исключение.
В личном микроблоге Виктор рассказал, что Варвара и Василиса от фильма Александра Домогарова-младшего остались в восторге. По словам артиста, лента никого не оставит равнодушным.
Поддержать премьеру картины приехала звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов – отец Виктора Добронравова. Стоит заметить, что 59-летний актер ситкома отлично выглядел – был бодр и свеж.
"Как приятно вас видеть в полном составе👍Девочки так выросли!!! Поздравляю с премьерой💐Обязательно посмотрю!!! Семье привет😉✌(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие красивые у вас девчонки!)", "Замечательная актерская семья)))! Успехов и здоровья вам)))! С премьерой", "Какая красивая семья !!!", "Ваша творческая семья приносит очень много радости нам , зрителям !!!! Спасибо за ваш труд !!!! Счастья и здоровья вам всем и успешных работ !!!!" – рассуждали поклонники Виктора Добронравова в комментариях.
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