Выйдут в июне?: Анна Кошмал высказалась о финальных сериях "Сватов"

В Сети появились данные о том, что седьмой сезон сериала "Сваты" досняли. Дескать, новые эпизоды теленовеллы увидят свет уже в июне. Анна Кошмал опровергла эту информацию. Артистка призвала поклонников не верить всему, что говорят и пишут в Интернете.
Анна подчеркнула, что работа над седьмой частью теленовеллы еще не закончена. Творческий коллектив картины держит кулачки, чтобы уже в этом, 2021 году появилась возможность завершить съемки и показать новые эпизоды зрителям.
Говорить о дате премьеры седьмого сезона "Сватов", по словам Кошмал, пока нет смысла. Анна обещала подписчикам личного "Инстаграм", что те сразу узнают о завершении процесса съемок.
Как писали "Дни.ру", седьмая часть сериала "Сваты" станет финальной. Работа над новыми сериями ленты стартовала в феврале 2020 года и была заморожена из-за пандемии коронавируса.
Ранее исполнитель главной роли в теленовелле Федор Добронравов отметил, что съемки, вероятно, продолжатся уже в этом, 2021 году. Правда, будущее сериала "Сваты" будет завесить от того, будут ли открыты границы между странами. Напомним, локации сериала находятся в Белоруссии.
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