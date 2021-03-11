А что бы сказал Табаков? Зудина ответила на критику из-за интимной сцены

У актрисы Марины Зудиной множество ярких ролей, однако аудитория не рассматривает ее как самостоятельную творческую единицу. То, что о ней говорят только как о жене великого мэтра Олега Табакова, артистку никогда не смущало.
Зудина всегда была уверена в искренности чувств Табакова. "Это была абсолютная любовь", – сказала Марина в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". По словам артистки, она всегда осознавала, что находится в тени мужа. Это был осознанный выбор актрисы. Зудина была счастлива.
Марина добавила, что после премьеры сериала "Содержанки" в 2019 году на нее обрушился шквал критики. Актрису часто спрашивали, что бы сказал Олег Павлович, если бы увидел пикантные сцены картины.
Зудина отметила, что Табаков отреагировал бы на ее работу в "Содержанках" положительно. Режиссер, скорее всего, похвалил бы жену за демонстрацию потрясающей физической формы. Вдова режиссера отметила, что старается хорошо выглядеть и хочет, чтобы ее близкие видели результат ее усилий.
Добавим, что накануне в Сети появился тизер третьего сезона сериала "Содержанки". Режиссером этой части проекта стал Юрий Мороз. Премьера картины состоится летом 2021 года.
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