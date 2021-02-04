Врачебная ошибка: Катерина Шпица сообщила о трагедии

Знаменитость планировала пойти под венец весной 2020 года. Торжеству помешала коронавирусная инфекция. В середине июня из-за ошибки врачей скончался отец Руслана. Избранник Шпицы тяжело переживает уход родителя, поэтому о бракосочетании речи и быть не может.
В новогодние праздники, по словам Катерины, было особенно тяжело. Возлюбленный и его мама острее почувствовали утрату. У самой Шпицы пока нет желания думать о платье, банкете и прочем. Актриса и ее близкие пережили сложный год.
Впрочем, как уверила звезда кино и сериалов, ей и ее избраннику не чужда спонтанность. Катерина и Руслан будут ориентировать по ситуации. Шпица считает, что любовь возможна и вне статусов.
Сейчас знаменитость снимается в шоу телеканала "Россия 1" "Танцы со звездами". Руслан во всем поддерживает избранницу. Мужчина смог выстроить доверительные отношения с сыном актрисы от первого брака – Германом.
Примерно год назад семейство отдыхало в Сочи у друзей. По словам Катерины Шпицы, они выехали из столицы до введения режима самоизоляции. Знаменитость ходила на частный пляж, где смотрела на дельфинов. Морские млекопитающие очень близко подплывали к берегу.
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