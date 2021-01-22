Стало известно о свадьбе Катерины Шпицы

Звезде сериала "Полярный" много раз приходилось отвечать на вопросы о свадьбе. Актриса Катерина Шпица и ее возлюбленный фитнес-тренер Руслан Панов обручились еще в 2018 году, однако в ЗАГС не спешили.

В свежем интервью Шпица рассказала, что весной 2020 года должна была изменить свой семейный статус. Бракосочетанию помешала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Свадьбу пришлось отменить.

"Мне хочется торжества. Но не праздника ради праздника. А хочется торжества, хочется запомнить этот день", – призналась звезда сериала "Полярный".

По мнению знаменитости, сейчас не время для свадьбы. Катерина считает, что это может быть небезопасно для пожилых родственников ее избранника. Ко всему прочему Шпица не хочет выходить замуж в маске. Когда теперь планирует пойти под венец, актриса не сообщила.

Говоря о церемонии, звезда экрана отметила, что для нее антураж не особо важен. Артистка никогда не мечтала о свадьбе на островах, например.

Напомним, Руслан Панов и Катерина Шпица стали встречаться три года назад. В 2018 году возлюбленный сделал предложение звезде сериала "Полярный". Это произошло на сцене Театра имени Булгакова. После спектакля Панов вышел на сцену, встал на колено и протянул Шпице кольцо. Знаменитость ответила согласием.