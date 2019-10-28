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Сериалы
Полярный – 1 сезон

Полярный – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 28 октября 2019
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Михаил Старчак, Константин Статский
  • Сценарист: Дмитрий Малина, Эльдар Джафаргулиев, Павел Кривец
  • Продюсер: Евгений Никишов, Валерий Федорович, Никита Евган
  • Оператор: Улугбек Хамраев, Максим Кутянский
  • Художник: Анна Лазарева, Алексей Ашарин, Алексей Никоненко
  • Монтаж: Дмитрий Думкин, Дмитрий Слобцов
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: PREMIER, ТНТ
  • Актёры: Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Иван Охлобыстин, Карина Зверева, Жаргал Бадмацыренов, Филипп Дьячков, Антон Богданов, Игорь Жижикин, Ян Цапник, Владимир Епифанцев
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 6.7

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Полярный" 1 сезон – очередной народный хит 2019 года от ТНТ, по праву заслуживший зрительскую любовь. В "обойме" ситкома брутальный Михаил Пореченков, колоритный Иван Охлобыстин, изящная Екатерина Шпица, "реальный пацан" Антон Богданов, сексуальная Карина Зверева, представитель старой школы актер Юрий Назаров, "человек из Голливуда" Игорь Жижикин.

В девяностые убивали людей

Бандитская комедия – оммаж эпохе малиновых пиджаков.  Зрителя ждут вызывающий ностальгию хит "Дым сигарет с ментолом", сцены с паяльником, золотые цепи, водка "Распутин". Успех сериала базируется прежде всего на великолепных актерских работах. Создателям ситкома удалось собрать крайне впечатляющий каст. В отличие от других проектов, паразитирующих на ностальгии по эпохе девяностых и бандитской романтике, 1 сезон сериала "Полярный", демонстрирует свежий подход. Прежде всего проект примечателен концепцией столкновения эпох, хорошей динамикой и единой, четко выверенной стилистикой.

Сюжет

Сегодня Виктор Громов – добропорядочный фермер, разводящий племенных бычков. Но в лихие девяностые о нем слагали легенды, и он гремел под именем не знавшего пощады Вити Мясника. Однако прошлое настигло Виктора в момент, когда он этого ожидал меньше всего. Мяснику приходится опять примерить прежнюю личину, вспомнить навыки крутого бандюгана и снова выживать. Виктор отошел от дел, но соглашается передержать на своем офшорном банковском счёте воровской общак. Пароль знает только он. Но когда приходит срок вернуть бабло, бывший бандит получает травму и теряет память. Витя оставляет на произвол судьбы свою эко-ферму и бежит на Север. В провинциальном городке Полярный на краю географии время словно бы остановилось. Здесь еще живут по понятиям, а цивилизация почти не добралась до этих мест. В городе, где понятие чести еще не стало пустым звуком, Виктор Громов примеряет незнакомую для себя роль Робин Гуда и встречает настоящую любовь. Но и за Полярным кругом Мясника находит криминальный авторитет Артур и его подручные. Но замерзший городок обходится с бандитами не так гостеприимно, как с Виктором.

Сериал "Полярный": съемки 1 сезона 

Пилотная серия "Полярного" впервые была показана на втором российском фестивале телесериалов "Пилот". Создателями комедийно-криминального сериала стали авторы других суперуспешных телевизионных продуктов Константин Статский и Михаил Старчак. Проект снимали в нескольких локациях на Кольском полуострове, в Мурманской области, в небольшом городке Кировске, в Москве и в Подмосковье. Съемки телепроекта длились пять лет.  Смотрите сериал "Полярный" 1 сезон на платформе PREMIER, на сайте tnt-online.ru, Rutube. Второй сезон сериала пока не анонсирован.

Съемочная группа и актерский состав

В создании "Полярного" принимали участие режиссеры, актеры, продюсеры с самым разным бэкграундом. В том числе продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович, на счету которых несколько комедийных хитов телеканала ТНТ. У сериала мощный каст. Актерский состав включает Михаила Пореченкова в главной роли и Ивана Охлобыстина в роли антагониста Вити Мясника. Роль возлюбленной Виктора Громова, библиотекарши и "психологини" Полины сыграла Катерина Шпица.

Актеры о сериале "Полярный"

Екатерина Шпица: "Сериал "Полярный" снимали в большой любви, а не просто с энтузиазмом. Это история о настоящих чувствах, которые есть в жителях Севера. Полярный найдет отклик в сердце каждого, потому что затрагивает разные клавиши души. Сериал не укладывается в один жанр, здесь есть комедия, лиричность, поднимаются социальные вопросы, показаны типажи, олицетворяющие не чуждые всем понятия дружбы, преданности и долга".

Михаил Пореченков: "На проекте работал не только я, но и моя вторая половинка Ольга. Так как на время, пока я был занят на съемках, именно на жену легли все хлопоты. Я тосковал по ней, она скучала по мне. Но я безгранично благодарен Ольге за то, что она в очередной раз подержала меня на творческом пути".

Иван Охлобыстин: "В съемках "Полярного" я принимаю участие второй или третий год. И только недавно с удивлением узнал, что работа над сериалом затянулась на пять лет. В середине съемок первого сезона был изменен сюжетный блок, пришлось переснимать много сцен. А для этого мы опять возвратились на Кольский полуостров. Не в моих правилах диктовать художникам свои условия, я должен реализовывать то, как видит моего героя режиссер. Жалко было переснимать хорошие сцены. Но и новые мы постарались сделать на том же уровне".

Интересные факты

  • Сериал снимали в городе Кирове, что под Мурманском. Кировск находится в 250 км от настоящего города Полярный. Интересно, что в Кировске также проходили съемки проекта "Мертвое озеро".
  • В роли бычка Братана "снимались" одна корова и два быка.
  • Актеры телевизионного проекта едины во мнении, что на Севере стоит жуткий холод, непривычный для жителя мегаполиса. Артисты согревались горячим питьем, "самогревами", дубленками.
  • Пореченков и Шпица уже играли влюбленную пару в фильме "Поддубный".
  • Финальную сцену снимали в Москве, но актеры были вынуждены находиться в теплой одежде при том, что на улице было 32 градуса жары, а посередине декораций горел настоящий костер.
  • Аутентичные рестораны и бары, интерьер которых соответствовал эпохе, снимали в Москве и области. Автосервис Болта "нашли" в районе Марьино.
  • Новый проект ТНТ сравнивают с американским сериалом 2012-2014 годов "Лиллехаммер". Там криминальный авторитет тоже сбежал в маленький северный городок.
  • Во время съемок 50-летний Пореченков два раза согласился раздеться в кадре.

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Отзывы

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Легкий, весёлый сериал, который смотрится на одном дыхании. Популярный ход о том, что добро должно быть с кулаками здесь подается правдоподобно и небанально. Героям «Полярного» веришь, сопереживаешь, а такая реакция со стороны зрителя дорогого стоит
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