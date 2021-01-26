"Для пацана снова все покупать": Хилькевич сделала заявление о третьем ребенке

По словам Хилькевич, в последнее время мысли о еще одной беременности посещают ее чаще, так как многие ее подруги сейчас находятся в положении. Ко всему прочему, как заметила звезда сериала "Универ", ее дочери Арианна и Мария уже достаточно самостоятельные.
Единственное, что останавливает знаменитость – детская ревность. Анна Хилькевич не знает, как ее наследницы переживут появление еще одного малыша. Актриса заметила, что ее младшая дочь Мария особо чувствительна в этом вопросе. Также после рождения третьего ребенка семье придется переехать в жилище большей площади, а это пока проблематично.
Многие подписчики советуют Анне родить сына, между тем знаменитость мечтает о третьей девочке. "3 сестры, три подружки, а фоточки какие будут!!! и обмен платьями и переход одежды от старшей к младшей, а для пацана снова все покупать заново (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассудила Анна Хилькевич.
Звезда сериала "Универ" отметила, что и она и ее муж очень серьезно настроены. Вероятно, в скором времени они примутся воплощать мечту о третьем малыше в жизнь. Общаясь с подписчиками, Анна Хилькевич написала, что, возможно, отправится в роддом в следующем 2022 году.
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