"На парня похожа": Максим Виторган показал обнаженную пассию

Теперь Виторган посвящает Нинидзе посты в личном блоге в "Инстаграм". Стоит отметить, что артисты практически не расстаются и на каждое светское мероприятие приходят вдвоем.
Несмотря на свою популярность, звезды не распространяются о личной жизни. Максим Виторган долгое время молчал и не показывал новую пассию. Поговаривали, что он тяжело переживал разрыв с Ксенией Собчак, а молодая актриса стала для него настоящим спасением.
Сейчас же все изменилось. Максим не перестает публично восхищаться красотой Нино. Он постоянно фотографирует ее и хвастается удавшимися снимками в социальных сетях. На этот раз он запечатлел полуголую пассию, незатейливо подписав кадр: "Сегодня о красоте".
Однако многочисленная аудитория не смогла разделить восхищение артиста. Нашлись и те, кто раскритиковал внешность Нинидзе и намекнул на плохой вкус Виторгана.
"Она же на парня похожа. Вы не ошиблись с выбором?", – написали назойливые комментаторы.
Сам артист не стал вступать в диалог с недовольными пользователями, а лишь в очередной раз напомнил, что красота у каждого своя. Именно поэтому Максим продолжает рассказывать о совместном времяпрепровождении с Нино в инстаграм-историях.
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