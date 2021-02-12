"Кто-то крепко держится за ширинку": Шпица о самооценке и гармонии в отношениях

Актриса считает, что многим женщинам сегодня необходимо работать над самооценкой. Катерина Шпица сама посещает психолога и другим советует.

Актриса не скрывает, что периодически решает свои проблемы в кабинете у психолога. Катерина Шпица жалеет, что в юности она не знала об этих специалистах. Как заметила звезда сериала "Полярный", помощь эксперта могла бы избавить ее от бесполезного самокопания и ненужных переживаний. На бестолковые терзания Шпица когда-то потратила слишком много времени.

Катерина отметила, что женщин с адекватной оценкой себя и собственной важности сегодня крайне мало. "Кто-то крепко держится за ширинку патриархата, кто-то с матриархатом перебарщивает", – рассудила знаменитость.

Некоторые дамы, как заметила звезда, мечтают постоянно находиться в эйфории счастья. Между тем быть в приподнятом настроении всегда невозможно. Чтобы быть в ладу с собой и окружающим миром, надо для начала полюбить свой разум и тело.

Чувствовать себя хорошо звезде "Полярного" помогает работа. Знаменитость считает, что карьеру и личную жизнь можно успешно совмещать. Катерина и ее возлюбленный Руслан не испытывают проблем с этим. Каждый занят своим делом.

Шпица подчеркнула, что в ее отношениях отсутствует зависть, ревность, нет ощущения зависимости. Находясь вместе, влюбленные испытывают гармонию, удовольствие от общения, а моменты разлуки, в свою очередь, не кажется им концом света.